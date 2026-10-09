Vì sao giáo viên Hà Nội chưa được hưởng thu nhập tăng thêm?

Gửi kiến nghị tới Cổng tương tác Công dân số của Hà Nội, người dân phản ánh việc chi thu nhập tăng thêm cho khối giáo dục hiện vẫn chưa có cơ chế.

"Được biết UBND TP đã chỉ đạo Sở GD&ĐT đề xuất phương pháp chi vào giá dịch vụ giáo dục, song phương án này không được lựa chọn vào Nghị quyết 85/HĐND về giá dịch vụ giáo dục, vậy xin hỏi có vướng mắc về luật như thế nào hay do ngân sách không đủ chi?" - người dân đặt câu hỏi.

Để đảm bảo công bằng với viên chức các ngành khác, người dân đề xuất UBND TP nghiên cứu cơ chế riêng cho giáo dục, chi cộng theo phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề của từng cấp học nhằm tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết 52/HĐND và giảm áp lực lên ngân sách.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải nguyên nhân giáo viên chưa được hưởng thu nhập tăng thêm và cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế phù hợp. Ảnh minh hoạ: HB

Đơn cử, với giáo viên cấp THCS hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 40%, mức chi thu nhập tăng thêm có thể tính bằng 60% lương cơ bản đối với người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và nhân các hệ số tương ứng cho các mức hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Theo người dân, phương án này vừa giúp đồng bộ với Nghị quyết 52, vừa không tạo ra sự khác biệt ưu ái bất hợp lý cho ngành giáo dục.

Về kiến nghị trên, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 15/6/2026, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của Thành phố.

Theo quy định, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chính sách thu nhập tăng thêm chỉ áp dụng cho đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Do đó, viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập không thuộc nhóm đơn vị này nên hiện chưa thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND.

Bên cạnh đó, ngày 22/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Chính sách này đã được tính toán trong các yếu tố cấu thành giá dịch vụ giáo dục khi xây dựng Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố.

Tuy nhiên, do chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, khoản thu nhập tăng thêm này không được tính vào giá dịch vụ giáo dục tại Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐND.

Đối với đề xuất nghiên cứu chính sách thu nhập tăng thêm riêng gắn với tỷ lệ phụ cấp ưu đãi nghề và kết quả đánh giá viên chức, Sở GD&ĐT ghi nhận sẽ nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Dù vậy, cơ quan quản lý lưu ý nội dung này đòi hỏi phải được nghiên cứu đồng bộ về cơ sở pháp lý, đối tượng áp dụng, nguồn kinh phí cùng khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Mặt khác, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định chủ trương nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%, đồng thời Chính phủ đang khẩn trương xây dựng các chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chế độ đãi ngộ trong thời gian tới.

"Trên cơ sở rà soát chính sách hiện hành và tình hình thực tế của ngành giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế phù hợp đối với đội ngũ nhà giáo, bảo đảm đúng quy định, công bằng giữa các nhóm đối tượng và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của thành phố, góp phần thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác", Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin thêm.