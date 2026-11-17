Tỉnh Đồng Tháp tập trung rà soát từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung rà soát khả năng giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm. Đến đầu tháng 11/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn thấp hơn bình quân cả nước, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương phải quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, tính đến hết ngày 6/11/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 7.715,4 tỷ đồng, bằng 67,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 60,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. So với ngày 30/10/2026, giá trị giải ngân tăng 115,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương tăng 90 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương tăng 25,7 tỷ đồng.

Xét theo nguồn vốn, ngân sách địa phương giải ngân 6.667,3 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 66,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao; trong đó, vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân 5.547,6 tỷ đồng, đạt 74,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 67,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao; vốn phân cấp, bổ sung có mục tiêu cho cấp xã giải ngân 1.119,8 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Đáng chú ý, vốn ngân sách Trung ương mới giải ngân 1.048,1 tỷ đồng, đạt 38,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Đây là nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn đáng kể so với vốn ngân sách địa phương, cần được các chủ đầu tư tập trung rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp đẩy nhanh thực hiện.

Tiến độ giải ngân cũng có sự phân hóa giữa các chủ đầu tư. Trong tổng số 25 chủ đầu tư cấp tỉnh, có 20 đơn vị đã giải ngân, gồm 11 đơn vị có tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 60,9%; 9 đơn vị có tỷ lệ thấp hơn. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài chính đạt 100%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 99,9%; Trung tâm Phát triển hạ tầng đạt 98%.

Đối với cấp xã, phường, trong tổng số 102 đơn vị có 50 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và 52 đơn vị thấp hơn mức này. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 100% như Trung An, Gò Công, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Hồng Ngự. Một số địa phương khác cũng có kết quả tích cực như Nhị Quý đạt 99,4%, An Bình đạt 99,1%, Thới Sơn đạt 97,8%.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu rà soát khả năng giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án để có phương án điều hành phù hợp. Các dự án đã đề nghị điều chuyển vốn phải bảo đảm giải ngân hết 100% số vốn được giao sau điều chuyển. Đối với nguồn vốn dư sau điều chuyển, tỉnh yêu cầu chuyển sang Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thi công dự án kè phía Tây sông Long Uông, với tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm sớm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Liên quan Dự án Phát triển tuyến giao thông kết nối từ khu vực Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công, hiện dự án đã có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Do nhu cầu nguồn vốn thực hiện dự án rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán, cân đối nguồn lực, bảo đảm quá trình triển khai nhanh chóng, thuận lợi.

Việc rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, điều chuyển vốn phù hợp với năng lực thực hiện và ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông trọng điểm được xác định là những giải pháp quan trọng trong điều hành vốn đầu tư công của tỉnh. Trong bối cảnh thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, các chủ đầu tư và địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh gặp một số khó khăn; trong đó, giá nhiều loại nguyên vật liệu chủ yếu như: Cát, đá, xi măng, sắt, thép... tăng cao so với thời điểm mời thầu, đặc biệt tại các dự án trọng điểm, cao tốc và công trình liên kết vùng. Cùng với đó, giá xăng tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động triển khai thi công của các nhà thầu.

Thi công dự án kè phía Tây sông Long Uông có tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Trước những khó khăn trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, Sở Tài chính đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng; thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá nhân công và giá ca máy thi công theo quy định. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu sử dụng cát, đá tại các công trình, dự án trọng điểm để tham mưu UBND tỉnh giải pháp cân đối cung - cầu, bảo đảm vật liệu phục vụ thi công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, tham mưu các giải pháp về nguồn cung khoáng sản, nhất là cát và đất đắp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu theo quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và các vi phạm pháp luật khác làm ảnh hưởng đến nguồn cung, giá vật liệu xây dựng.