Vì sao Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp 2026 đóng cổng đăng ký?

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 -11.10 tại phường Cao Lãnh với chủ đề “Tiên phong - Bứt phá”. Sự kiện thu hút khoảng 15.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài 4 hạng mục cự ly gồm 42km, 21km, 10km và 5km.

Đến thời điểm hiện nay, số lượng vận động viên đăng ký tham gia vượt con số 15.000 người, nên Ban tổ chức (BTC) đã đóng cổng đăng ký vé để đảm bảo chất lượng tổ chức, đường chạy và yếu tố an toàn cho sự kiện thể thao thường niên của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh cho biết như trên tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Sở VHTTDL và Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức chiều ngày 25.9.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thế Vinh phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí chiều ngày 25.9

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh, sự kiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao tầm vóc, sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Sự kiện cũng nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch xanh, cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa - lịch sử và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hình ảnh quê hương và con người… Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước.

Từng bước đưa vùng đất Sen hồng trở thành điểm đến du lịch thể thao hấp dẫn tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh thông tin về Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp 2026

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh, qua 4 mùa giải tổ chức từ năm 2022 đến nay, phong trào chạy bộ nói riêng và thể dục thể thao quần chúng nói chung trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia; lan tỏa đến cộng đồng lối sống lành mạnh, nhân văn...

Năm nay, trong khuôn khổ Giải Marathon Đất Sen hồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp; các chương trình giao lưu âm nhạc và văn nghệ, “Dấu chân 5 năm - hành trình kết nối”, hội thảo kinh tế thể thao gắn với du lịch…

Khoảng 15.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài tại Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp 2026

Bên cạnh đó, còn có không gian ẩm thực với chủ đề “Vị quê hội tụ” nhằm tạo không gian cho công chúng và du khách trải nghiệm ẩm thực địa phương; đặc biệt là ẩm thực xanh, các món ăn, thức uống mang đặc trưng văn hóa bản địa. Ngoài ra, còn có hoạt động “Check-in QR - Khám phá Đồng Tháp” với nhiều nội dung hấp dẫn.

Dịp này cũng diễn ra Chương trình Ủng hộ quỹ thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, cùng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật quý hiếm, đặc biệt là Sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp.