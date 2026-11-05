Vì sao giá xăng trong nước giảm sâu tới 2.000 đồng/lít vào chiều 5/11?

Trong phiên điều chỉnh chiều nay, giá xăng trong nước đã giảm sâu, hơn 2.000 đồng mỗi lít. Sau giảm, giá xăng trong nước hiện có giá 20.898 đồng/lít đối với xăng E5 RON92 và 21.156 đồng/lít đối với xăng E10 RON95.

Theo giải thích của Bộ Công Thương, giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố đến từ thế giới, như kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa; Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô...

“Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Giá xăng trong nước giảm sâu hơn 2.000 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 5/11, sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới đồng loạt đi xuống. Ảnh: PLX

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 3/11 và 5/11 đều giảm. Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 còn 112,615 USD/thùng, giảm 14,798 USD/thùng (tương đương 11,61%); xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95 còn 113,865 USD/thùng, giảm 14,048 USD/thùng (tương đương 10,98%).

Dầu diesel giảm 0,722 USD/thùng (0,44%), xuống 163,595 USD/thùng. Dầu mazut giảm 93,218 USD/tấn (11,29%), còn 732,785 USD/tấn.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước vẫn đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Ví dụ, tại Thái Lan, dù được Chính phủ trợ giá, nhưng giá xăng vẫn đang ở mức 31.001 đồng/lít; Campuchia có giá bán 31.887 đồng/lít; giá xăng tại Lào là 47.148 đồng/lít; tại Trung Quốc, xăng có giá 36.125 đồng/lít.

Đối với dầu, tại Thái Lan có giá 33.333 đồng/lít; tại Campuchia có giá 35.676 đồng/lít. Giá dầu tại Lào là 40.344 đồng/lít; Trung Quốc là 33.032 đồng/lít.