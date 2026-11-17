Theo báo cáo mới nhất của các chuyên gia phân tích kim loại quý tại Tập đoàn Công nghệ và kim loại quý Heraeus, giá vàng đã đánh mất phần lớn mức tăng của tuần trước, lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng duy trì trên mốc 4.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng suy yếu sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 10.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI lõi cũng tăng 0,3% tháng thứ ba liên tiếp, vượt dự báo 0,2%. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Heraeus, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh, trong khi lợi suất thực kỳ hạn 10 năm vượt trở lại ngưỡng 2,8%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm hiện ở khoảng 4,76%, cao hơn 0,75 điểm phần trăm so với giới hạn trên của biên độ lãi suất điều hành của Fed.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Xác suất cơ quan này nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm được đánh giá ở mức khoảng 10%.

Giá vàng và bạc đồng loạt chịu áp lực giảm khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất gia tăng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng gây thêm áp lực lên giá vàng.

Theo các chuyên gia, giá dầu Brent đã giảm từ mức đỉnh cuối tháng 10 xuống khoảng 92 USD/thùng, qua đó có thể góp phần hạ nhiệt lạm phát, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vẫn hiện hữu khi lạm phát lõi chưa có dấu hiệu giảm đủ nhanh.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng chịu áp lực bán mạnh. Sau khi tiến sát mốc 54 USD/ounce, giá bạc quay đầu giảm cùng chiều với vàng khi đồng USD tăng giá và kỳ vọng lãi suất tiếp tục đi lên. Trong phiên đầu tuần, kim loại này có thời điểm rơi xuống dưới 47 USD/ounce.

Ngày 16/11 (giờ Mỹ), giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 46,802 USD/ounce, giảm 3,97% so với ngày 15/11. Trước đó, bạc đã lùi về vùng 48,6 USD/ounce vào đầu tháng 11 - mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, giá bạc giảm mạnh nhưng chưa thúc đẩy nhu cầu mua bạc vật chất. Theo số liệu từ Heraeus, doanh số các sản phẩm bạc đúc của xưởng đúc tiền Perth Mint (Australia) trong tháng 10 đạt 389.000 ounce, giảm 36% so với tháng trước và thấp hơn 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức sụt giảm diễn ra trong bối cảnh giá bạc mất khoảng 18% giá trị trong tháng 10, từ 60 USD/ounce xuống còn 49 USD/ounce. Xưởng đúc tiền Perth Mint cho biết việc không có sản phẩm bạc thỏi mới được ra mắt cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh số đi xuống.

Heraeus cho biết diễn biến này cho thấy mức giá thấp hơn vẫn chưa đủ sức kích thích nhu cầu mua bạc. Nhà đầu tư dường như đang chờ đợi tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn của thị trường trước khi gia tăng giao dịch.

Dù vậy, tính từ đầu năm, doanh số bạc của Perth Mint vẫn đạt 7,6 triệu ounce, tăng 31% so với năm 2025. Trong khi đó, doanh số vàng giảm 30% so với tháng trước, xuống còn 32.900 ounce; doanh số bạch kim giảm 66%, còn 1.600 ounce.

Ở một diễn biến khác, dữ liệu sản xuất tại Mỹ suy yếu cũng chưa thể tạo lực đỡ đáng kể cho giá vàng. Theo báo cáo của Fed New York, chỉ số sản xuất Empire State trong tháng 11 giảm mạnh xuống 7,8 điểm, từ mức 25,5 điểm trong tháng 10 và thấp hơn đáng kể so với dự báo 17,6 điểm của giới chuyên gia.

Ông Richard Deitz - Cố vấn nghiên cứu kinh tế tại Fed New York - cho biết hoạt động sản xuất tại bang New York vẫn tăng trưởng trong tháng 11, dù tốc độ đã chậm lại so với tháng trước. Trong khi đó, việc làm tiếp tục tăng mạnh và tốc độ tăng giá có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn ở mức cao.

Chỉ số Giá phải trả (Prices Paid Index) giảm từ 59,5 điểm xuống 45,9 điểm. Chỉ số đơn hàng mới giảm từ 23,2 điểm xuống 3 điểm, còn chỉ số Giao hàng lùi từ 13,1 điểm xuống 8,8 điểm. Ngược lại, chỉ số Số lượng nhân viên tăng từ 10,3 điểm lên 18,1 điểm, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì đà tăng trưởng.