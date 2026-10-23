Vì sao giá cổ phiếu Cao su Tây Ninh tăng gần 30% trong khi lợi nhuận giảm?

Hoạt động khai thác mủ cao su tại Công ty CP Cao su Tây Ninh

Giá bán mủ cao su nâng đỡ hoạt động kinh doanh chính

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 303 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 24%, lên 186 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 118 tỷ đồng, tăng 31%.

Diễn biến này cho thấy doanh thu không chỉ tăng về quy mô mà hiệu quả tạo lợi nhuận gộp cũng được cải thiện. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt khoảng 38,9%, cao hơn mức khoảng 37,7% của cùng kỳ năm trước, tính theo số liệu đã làm tròn.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính TRC: đơn vị tỷ đồng

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng khoảng 19 tỷ đồng nhờ giá bán mủ cao su tăng. Đây là yếu tố đáng chú ý bởi với doanh nghiệp trồng và chế biến cao su, biến động giá bán có thể tác động trực tiếp đến doanh thu và biên lợi nhuận, trong khi chi phí sản xuất không nhất thiết tăng cùng tốc độ.

Tuy nhiên, giá bán tăng chưa đủ để khẳng định lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong những quý tới. Khả năng duy trì kết quả này còn phụ thuộc vào mặt bằng giá cao su, sản lượng khai thác, chi phí lao động, vật tư và hiệu quả chế biến. Nếu giá bán thuận lợi nhưng chi phí đầu vào tăng nhanh hoặc sản lượng không cải thiện, phần lợi ích từ giá có thể bị thu hẹp.

Trong quý III, doanh thu hoạt động tài chính của Cao su Tây Ninh đạt 8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%, lên 20 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 105 tỷ đồng, tăng 22%.

Điểm cần phân biệt ở đây là kết quả kinh doanh cốt lõi đang cải thiện, nhưng lợi nhuận sau thuế không phản ánh riêng diễn biến này. Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh thông thường cũng có thể khiến lợi nhuận giữa các quý biến động đáng kể.

Lợi nhuận giảm không đồng nghĩa hoạt động kinh doanh đi xuống

Trong quý III/2026, lợi nhuận khác của Cao su Tây Ninh giảm mạnh từ 46 tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng, tương đương giảm 82%. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm 11%, xuống 104 tỷ đồng, dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng hai chữ số.

Theo giải trình của doanh nghiệp, phần lợi nhuận từ thanh lý cao su tại công ty mẹ đã được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026, thay vì quý III như cùng kỳ năm trước. Vì vậy, mức giảm lợi nhuận sau thuế trong quý này chịu ảnh hưởng đáng kể từ thời điểm ghi nhận khoản thu nhập nói trên.

Với nhà đầu tư, việc tách riêng hai yếu tố này rất quan trọng. Nếu chỉ nhìn vào mức giảm 11% của lợi nhuận sau thuế, có thể đánh giá chưa đầy đủ về hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, nếu chỉ nhìn vào mức tăng 22% của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cũng chưa thể kết luận doanh nghiệp sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng tương tự trong tương lai.

Khoản thu từ thanh lý cao su có thể đóng góp đáng kể vào lợi nhuận ở từng thời kỳ, nhưng không nên mặc nhiên xem đây là nguồn thu lặp lại đều đặn. Do đó, để đánh giá chất lượng lợi nhuận, cần theo dõi cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, thu nhập khác và dòng tiền thực tế tạo ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh đạt doanh thu thuần 706 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 11%.

So với kết quả cả năm 2025 là 844 tỷ đồng doanh thu và 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh thu 9 tháng năm nay đã tương đương khoảng 84% mức thực hiện của năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đã gần bằng kết quả cả năm. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang duy trì khả năng sinh lời tương đối tốt.

Dù vậy, không nên lấy kết quả 9 tháng để suy ra chắc chắn lợi nhuận cả năm sẽ tăng mạnh. Kết quả quý IV còn phụ thuộc vào giá bán, sản lượng, chi phí và thời điểm ghi nhận các khoản thu nhập khác. Đặc biệt, khi lợi nhuận của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ thanh lý cao su, việc so sánh giữa các kỳ cần tính đến yếu tố thời điểm phát sinh khoản thu này.

Tiền mặt giảm nhưng tiền gửi và đầu tư ngắn hạn tăng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cao su Tây Ninh đạt 2.445 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 54%, xuống còn 185 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 5 lần, từ 78 tỷ đồng lên 416 tỷ đồng.

Nếu chỉ nhìn vào khoản tiền mặt giảm, nhà đầu tư có thể lo ngại về khả năng thanh khoản. Tuy nhiên, cần xem xét đồng thời các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng hai khoản mục này đạt khoảng 601 tỷ đồng vào cuối quý III, so với khoảng 263 tỷ đồng đầu năm, tức tăng hơn gấp đôi.

Sự dịch chuyển đó cho thấy doanh nghiệp đang nắm giữ ít tiền và tương đương tiền hơn, nhưng quy mô tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng lên. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận thanh khoản suy yếu chỉ từ mức giảm của tiền mặt.

Điều cần làm rõ thêm là cơ cấu của các khoản đầu tư ngắn hạn, thời hạn thu hồi, khả năng chuyển đổi thành tiền và mức độ rủi ro của tài sản đầu tư. Nếu phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng với thời gian đáo hạn phù hợp, tính chất thanh khoản sẽ khác đáng kể so với trường hợp doanh nghiệp nắm giữ các tài sản tài chính có biến động giá hoặc khó chuyển đổi thành tiền.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Cao su Tây Ninh giảm 33%, còn 187 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.258 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý III.

Cơ cấu này cho thấy Cao su Tây Ninh có mức độ phụ thuộc thấp vào vốn vay tài chính, qua đó giảm áp lực trả lãi và rủi ro khi lãi suất biến động. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cân đối chi phí vốn và nghĩa vụ nợ, đây là một lợi thế đáng lưu ý.

Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán tương đối an toàn không đồng nghĩa cổ phiếu mặc nhiên hấp dẫn ở mọi mức giá. Hiệu quả sử dụng vốn, khả năng duy trì lợi nhuận và mức giá nhà đầu tư phải trả để sở hữu phần lợi nhuận đó vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc song song.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã chi gần 156 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu, cao gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Khoản chi này cho thấy doanh nghiệp đã phân phối một lượng tiền đáng kể cho chủ sở hữu, nhưng để đánh giá đầy đủ tính bền vững của chính sách chi trả, cần đối chiếu thêm với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư trong các kỳ tiếp theo.

Cổ phiếu TRC tăng mạnh, nhà đầu tư cần nhìn xa hơn kết quả một quý

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TRC đã tăng từ 17.900 đồng lên 25.000 đồng trước khi điều chỉnh về 22.850 đồng/cổ phiếu tại phiên 22/10/2026. So với mức giá 17.900 đồng, thị giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 27,7%, dù đã giảm khoảng 8,6% so với mốc 25.000 đồng.

Diễn biến này cho thấy cổ phiếu đã có một nhịp tăng đáng kể trước khi xuất hiện áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào mức tăng giá để kết luận thị trường đang phản ánh chính xác triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn xác định mức độ hợp lý của thị giá, cần đặt diễn biến cổ phiếu bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, triển vọng ngành cao su, định giá và thanh khoản giao dịch.

Một điểm đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 246 tỷ đồng, gần bằng mức 251 tỷ đồng của cả năm 2025. Đây là nền tảng để nhà đầu tư theo dõi khả năng hoàn thành và vượt kết quả năm trước. Nhưng nếu tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ những yếu tố không lặp lại, mức tăng giá cổ phiếu có thể không được hỗ trợ bền vững như trường hợp lợi nhuận cốt lõi tăng đều.

Đối với TRC, những dữ liệu cần theo dõi trong thời gian tới gồm diễn biến giá bán mủ cao su, sản lượng khai thác, biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và dòng tiền thực tế. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần đánh giá mức định giá tại thời điểm mua, thay vì chỉ nhìn vào mức tăng của thị giá trong ba tháng qua.

Câu chuyện của Cao su Tây Ninh vì thế không đơn thuần là doanh thu tăng hay lợi nhuận giảm. Điểm mấu chốt là doanh nghiệp đang cải thiện hoạt động kinh doanh chính, có cơ cấu nguồn vốn tương đối an toàn, nhưng lợi nhuận vẫn chịu tác động từ các khoản thu nhập khác. Khả năng duy trì tăng trưởng trong những quý tiếp theo mới là yếu tố quan trọng để kiểm chứng liệu đà tăng của cổ phiếu có nền tảng cơ bản tương xứng hay không.