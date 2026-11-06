Vì sao Gen Z tìm đến thị trường dự đoán kiếm tiền nhanh?

Giao diện cá cược Polymarket về một giả thuyết của loạt phim truyền hình Stranger Things. Ảnh: Wikimedia commons

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hình thức này tiềm ẩn rủi ro tài chính lớn, ngay cả với những người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích xác suất.

Thomas Carvo, 28 tuổi, sống tại bang Georgia, Mỹ, từng theo học ngành khí tượng học. Thay vì chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn để dự báo thời tiết, anh tận dụng khả năng phân tích này để giao dịch trên Kalshi, nền tảng cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của nhiều sự kiện, từ việc ai sẽ trở thành thư ký báo chí tiếp theo của Tổng thống Donald Trump đến thời điểm NASA đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Anh Carvo bắt đầu thử sức với Kalshi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Khi đó, anh bỏ ra 700 USD để đặt cược vào khả năng ông Trump giành chiến thắng, với xác suất được nền tảng đánh giá là 60%. Giao dịch này mang lại cho anh khoản lãi gần 500 USD. Những lần giao dịch khác thường đem về khoảng 100 USD.

Hiện nay, anh Carvo chủ yếu tập trung vào các sự kiện thuộc giải bóng bầu dục NFL, bóng bầu dục đại học và những dự báo thời tiết tại các thành phố khác nhau.

Khác với những người tham gia đặt cược theo cảm tính, anh cho biết anh ưu tiên tìm kiếm các quy luật có thể kiểm chứng và lặp lại. "Tôi quan tâm đến tính nhất quán và khả năng lặp lại của một chiến lược. Nếu không thể thực hiện nó một cách ổn định, tôi không thực sự hứng thú", anh nói.

Dùng AI phân tích xác suất để tăng cơ hội thắng

Để cải thiện kết quả giao dịch, anh Carvo thậm chí phát triển một chatbot sử dụng mô hình AI Claude nhằm phân tích các trận bóng bầu dục và xây dựng dữ liệu hỗ trợ dự đoán. Công cụ này hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện.

Mục tiêu của anh là theo dõi biến động giá theo thời gian thực trong suốt trận đấu, từ đó phát hiện những quy luật có thể tận dụng để đưa ra quyết định giao dịch. Nền tảng Kalshi vốn đã cung cấp dự báo về khả năng chiến thắng dựa trên nhận định chung của những người tham gia thị trường, nhưng anh Carvo muốn xây dựng thêm một hệ thống phân tích độc lập.

Anh kỳ vọng chatbot AI có thể tích lũy đủ dữ liệu và đưa ra những cơ sở đáng tin cậy để xác định các giao dịch có khả năng sinh lời ổn định. Khi đạt được điều đó, anh dự định tăng dần quy mô giao dịch thay vì đổ nhiều tiền ngay từ đầu.

Dù vậy, anh không xem các nền tảng dự đoán là một kênh đầu tư dài hạn mà chủ yếu coi đây như công việc kiếm thêm thu nhập. Ngay cả những giao dịch tưởng chừng an toàn nhất vẫn có thể khiến người tham gia mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

"Vấn đề là mọi thứ vẫn chỉ dựa trên xác suất. Một khả năng 3% rằng sự việc sẽ không xảy ra vẫn có thể trở thành hiện thực, và khi đó bạn mất toàn bộ khoản đầu tư", anh chia sẻ.

Anh Carvo từng trải qua bài học này khi tham gia dự đoán các sự kiện liên quan đến World Cup. Anh thừa nhận bản thân đã quá sa đà vào những giao dịch này và mất 450 USD.

Dù vậy, khả năng kiểm soát rủi ro và kỳ vọng kiếm thêm lợi nhuận nhờ AI vẫn là những yếu tố khiến anh tiếp tục sử dụng Kalshi.

Người trẻ chiếm phần lớn thị trường dự đoán

Trường hợp của anh Carvo phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Mỹ, khi các nền tảng dự đoán trở thành một hình thức giải trí kết hợp tìm kiếm lợi nhuận.

Theo khảo sát gần đây của S&P Global Market Intelligence Kagan, hơn 60% người dùng trên hai nền tảng Kalshi và Polymarket chưa đến 35 tuổi. Trong đó, thể thao là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất.

Sức hấp dẫn của những nền tảng này phần nào đến từ khả năng tham gia với số tiền tương đối nhỏ và cơ hội thu lợi nhanh nếu dự đoán chính xác. Người dùng có thể giao dịch dựa trên kết quả của các sự kiện đang diễn ra, thay vì phải chờ đợi lợi nhuận từ những khoản đầu tư dài hạn.

Ciano Villaquiran, chuyên gia hoạch định tài chính được chứng nhận tại công ty CURO Financial Planning ở San Diego, cho rằng không khó hiểu khi các nền tảng này thu hút người trẻ.

Theo ông, nhiều người xem đây là cơ hội làm giàu nhanh hoặc kiếm tiền trong thời gian ngắn. Việc dành một khoản tiền nhỏ cho những hoạt động mang tính giải trí không nhất thiết là vấn đề, miễn là người tham gia có khả năng chấp nhận mất toàn bộ số tiền đó và biết giới hạn mức chi tiêu.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm, sử dụng AI để hỗ trợ phân tích và ra quyết định, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ thua lỗ.

Một trong những rủi ro đáng chú ý là tâm lý chạy theo những câu chuyện thành công được chia sẻ trên mạng xã hội. Những khoản lợi nhuận lớn thường dễ thu hút sự chú ý, trong khi các trường hợp thua lỗ ít được nhắc đến. Điều này có thể khiến người trẻ đánh giá quá cao khả năng kiếm tiền và xem nhẹ xác suất mất vốn.

Khuyến nghị ưu tiên tích lũy tài chính dài hạn

Thay vì phụ thuộc vào các nền tảng dự đoán để gia tăng tài sản, chuyên gia Villaquiran khuyến nghị người trẻ nên tập trung xây dựng nền tảng tài chính cá nhân trước khi tham gia những hoạt động mang tính đầu cơ.

Theo ông, các ưu tiên quan trọng bao gồm duy trì quỹ dự phòng khẩn cấp, gửi tiết kiệm, thanh toán các khoản nợ và đóng góp đều đặn vào quỹ hưu trí. Đây là những bước cơ bản giúp bảo đảm khả năng tài chính trước những biến động bất ngờ.

Đối với mục tiêu tích lũy tài sản trong dài hạn, chuyên gia khuyến nghị xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và tận dụng sức mạnh của lãi kép. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận đột biến trong thời gian ngắn, việc đầu tư đều đặn và duy trì trong nhiều năm có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

"Điều quan trọng nằm ở thời gian. Với những người ở độ tuổi 20 hoặc 30, sức mạnh của lãi kép trong 20-30 năm có thể mang lại hiệu quả vô cùng lớn", ông nhận định.

Sự phát triển của Kalshi và Polymarket cho thấy người trẻ đang ngày càng quan tâm đến những hình thức giao dịch mới, trong đó công nghệ và AI mở ra thêm nhiều cách tiếp cận thông tin, phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến không đồng nghĩa với việc người tham gia có thể kiểm soát được những biến động khó lường.

Với những người trẻ chưa có nền tảng tài chính vững chắc, việc xem tiền tham gia thị trường dự đoán như một khoản chi tiêu giải trí, thay vì công cụ đầu tư làm giàu, có thể là cách tiếp cận thận trọng hơn.