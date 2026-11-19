Ronaldo ghi hai bàn và kiến tạo ba lần trong chiến thắng 5-2 của đội Các ngôi sao phần còn lại của thế giới.

Søren Colding tìm thấy một bộ đồ tập trong túi quà FIFA để sẵn ở khách sạn. Anh mặc luôn rồi xuống ăn trưa. Trong phòng, các ngôi sao ngồi cùng gia đình, bạn bè và người đại diện, ai cũng mặc đồ thường. Gần 30 năm sau, kể lại với BBC, Colding vẫn bật cười khi nhớ mình bước vào trong bộ đồ tập mà chẳng ai biết là ai. Hôm sau, anh phải kèm Ronaldo và Gabriel Batistuta.

Khi ấy, Colding mới khoác áo tuyển Đan Mạch vài lần. Anh đùa rằng có lẽ anh em nhà Laudrup hay Peter Schmeichel đã bận, nên liên đoàn mới gọi đến một hậu vệ của Brøndby. Cuộc gọi đưa anh đến Marseille, vào đội của Franz Beckenbauer, đá cùng Zinedine Zidane và đối đầu với tiền đạo vừa ghi 47 bàn trong 49 trận cho Barcelona.

Khi lễ bốc thăm còn có một trận bóng

Ngày 4/12/1997, trước lễ bốc thăm World Cup 1998, FIFA mời cầu thủ từ các đội đã giành vé đến sân Velodrome. Đội châu Âu của Beckenbauer có Zidane, Fernando Hierro, Alessandro Costacurta và Patrick Kluivert.

Bên kia sân, Carlos Alberto Parreira có Ronaldo, Batistuta và Hidetoshi Nakata. Hơn 37.000 người đến xem những cầu thủ vốn gặp nhau trong màu áo CLB hoặc đội tuyển lần này đứng chung một đội hình.

Ronaldo mới 21 tuổi, vừa chuyển sang Inter Milan. Anh ghi hai bàn và kiến tạo cả ba bàn còn lại trong chiến thắng 5-2 của đội Các ngôi sao phần còn lại của thế giới. Batistuta lập cú đúp, Anthony De Avila ghi bàn còn lại.

Zidane và Marius Lacatuș ghi hai bàn cho châu Âu. Colding nhớ lúc theo kèm những cầu thủ ấy, anh phải tự hỏi nên vào bóng mạnh đến đâu. Anh sợ làm đồng nghiệp chấn thương, nhưng khi đối phương đã dẫn bóng về phía khung thành, bản năng của một hậu vệ vẫn là lao ra cản.

Zidane ghi một trong hai bàn của đội Các ngôi sao châu Âu tại sân Vélodrome năm 1997.

Bóng đá từng có nhiều dịp như thế. Năm 1987, Football League mời Diego Maradona tới Wembley đá trận kỷ niệm, chỉ một năm sau bàn thắng bằng tay vào lưới tuyển Anh.

Tháng 2/2005, khoảng 40.000 người đến Camp Nou xem đội Ronaldinho thắng đội Andriy Shevchenko 6-3 trong trận gây quỹ cho nạn nhân sóng thần ở châu Á. Một số CLB còn bố trí máy bay riêng để cầu thủ sang Barcelona thi đấu rồi trở về ngay trong đêm.

Ai sẽ nhả cầu thủ cho một trận biểu diễn?

Những chuyến bay riêng cho thấy ngay cả năm 2005, việc gom đủ ngôi sao cũng đã khó. Cúp UEFA trở lại ngay hôm sau, Champions League tiếp tục vào tuần kế tiếp. Mục đích gây quỹ giúp các CLB có lý do để thu xếp.

Nếu muốn mở màn một lễ bốc thăm bằng trận đấu như ở Marseille, FIFA phải thuyết phục từng đội bóng dành người cho một sự kiện mà phần hấp dẫn nhất thuộc về khán giả và ban tổ chức.

Theo quy định FIFA, CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung và giải đấu thuộc diện quy định. Muốn lập một đội ghép như năm 1997, ban tổ chức phải có sự đồng ý riêng của các CLB. Họ sẽ nhìn vào lịch trước khi trả lời.

Theo FIFPRO, Federico Valverde đã chơi hơn 70 trận trong mùa 2024/25. Thêm một trận nghĩa là thêm chuyến đi, thêm buổi tập và bớt thời gian hồi phục. Nếu cầu thủ bị đau, CLB phải tìm người thay ngay ở trận kế tiếp.

Đội Ronaldinho thắng đội Shevchenko 6-3 trong trận gây quỹ cho nạn nhân sóng thần tại Camp Nou năm 2005.

FIFA giờ có thể tạo sức hút cho lễ bốc thăm ngay trong khán phòng. Tháng 12/2025, tại Washington, Rio Ferdinand điều hành lễ bốc thăm World Cup 2026 cùng những khách mời như Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge và Shaquille O’Neal. Andrea Bocelli hát mở màn.

Với cách tổ chức ấy, FIFA vẫn có một chương trình đủ sức thu hút khán giả khắp thế giới, còn các CLB chẳng phải thu xếp để cầu thủ đang trong mùa giải đi đá thêm một trận.

Colding vẫn giữ chiếc áo đội châu Âu. Thỉnh thoảng, ông kể cho các con nghe chuyện mình từng đá cùng Zidane và phải tìm cách ngăn Ronaldo ghi bàn. Nhìn vẻ mặt chúng, ông có cảm giác chúng chẳng tin lắm. Cũng dễ hiểu.

Nếu chỉ nhìn lịch World Cup ngày nay, ai nghĩ một hậu vệ của Brøndby có thể nhận được cuộc gọi như thế chỉ vì FIFA sắp bốc thăm chia bảng?