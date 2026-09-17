Vì sao FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mang đến cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam?

FIFA ASEAN Cup có gì khác ASEAN Cup?

FIFA ASEAN Cup 2026 do FIFA tổ chức, là giải đấu riêng biệt với ASEAN Cup do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải đấu được giới thiệu trong bối cảnh FIFA tăng cường các hoạt động phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á, với sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở thể thức thi đấu. FIFA ASEAN Cup 2026 được chia thành hai hạng đấu, tạo nên cấu trúc cạnh tranh khác với ASEAN Cup quen thuộc. Các đội sẽ thi đấu để cạnh tranh danh hiệu trong hạng đấu của mình, thay vì cùng hướng đến một chức vô địch chung.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 - phiên bản đầu tiên do FIFA tổ chức. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, thời điểm tổ chức cũng là yếu tố khiến giải đấu nhận được sự quan tâm. FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Days mở rộng, từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Đây là giai đoạn dành cho các hoạt động của đội tuyển quốc gia theo lịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các đội tập hợp lực lượng.

Với những khác biệt này, FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là một phiên bản đổi tên của ASEAN Cup. Giải đấu có cấu trúc riêng và được tổ chức trong một bối cảnh thi đấu quốc tế khác.

FIFA ASEAN Cup mang đến cơ hội gì cho ĐT Việt Nam?

Việc FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khung FIFA Days mở rộng có thể tạo ra khác biệt đáng chú ý về lực lượng của các đội tuyển. Trong thời gian này, các CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ theo quy định áp dụng, giúp đội tuyển có thêm cơ hội triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Ngoài yếu tố nhân sự, kết quả tại FIFA ASEAN Cup 2026 còn có ý nghĩa đối với bảng xếp hạng FIFA. Các trận đấu quốc tế có thể giúp đội tuyển tích lũy điểm số, tùy thuộc vào kết quả và các yếu tố trong cách tính điểm. Vì vậy, giải đấu không chỉ là cơ hội cạnh tranh danh hiệu khu vực mà còn có thể góp phần cải thiện thứ hạng quốc tế của các đội tuyển.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B nhóm hạt giống số 1, cùng ĐT Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đáng chú ý, cuộc tái đấu với ĐT Thái Lan sẽ là dịp để hai đội tái ngộ sau khi vừa chạm trán ở Chung kết ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mang đến cho ĐT Việt Nam một bối cảnh thi đấu mới, từ thể thức đến điều kiện tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, những lợi thế về lịch thi đấu hay khả năng triệu tập cầu thủ không tự động bảo đảm thành tích tốt hơn. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự chuẩn bị, lực lượng và màn trình diễn của đội tuyển trên sân.