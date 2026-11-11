Vì sao fan bản gốc Hoàng Hậu Tái Hôn gọi nhân vật của Ju Ji Hoon là ngu ngốc?

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Gần như trong buổi phỏng vấn hay hoạt động quảng bá nào cho The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), Ju Ji Hoon cũng "dè bỉu" nhân vật của mình - Hoàng đế Sovieshu. Anh từng từ chối nhận vai vài lần, thậm chí tự hỏi: "Họ cũng coi mình là một kẻ cặn bã như vậy sao?" khi ai đó nói chỉ anh mới thể hiện được nhân vật này. Fan nguyên tác càng ghét cay ghét đắng Sovieshu.

Mạch phim đang cho thấy Hoàng đế là kẻ phản bội tình cảm, lời hứa với Hoàng hậu Navier. Nếu bản live-action giữ đúng như manhwa và tiểu thuyết, thì thực chất, đây là một toan tính đê hèn.

Sovieshu nghĩ Navier vô sinh do độc dược từ chiếc bánh cả hai từng ăn thời trẻ. Vì khát khao có người kế vị chính thống, hắn ngoại tình với Rashta. Nhưng người kế vị phải được Hoàng hậu sinh ra. Vì thế, Sovieshu mới thể hiện bản thân cuồng si Rashta, buộc Navier phải ly hôn để nâng nhân tình lên ngôi hậu.

Hoàng đế nghĩ chỉ cần 2 năm, sau khi Rashta làm Hoàng hậu và hạ sinh, ông ta sẽ tước bỏ ngôi vị của cô rồi tái hôn với Navier. Sovieshu không ngờ rằng nàng lại nhanh chóng kết hôn với Hoàng tử Heinrey. Hoàng đế dần mất trí khi nhận ra bản thân mới là người vô sinh và đứa trẻ do Rashta sinh ra còn chẳng phải con của hắn.

Trách nhiệm tìm người kế vị của Hoàng đế không phải lý do đủ lớn để độc giả bớt ghét Sovieshu. Hắn là tên ích kỷ vì suốt nhiều năm chỉ biết đổ lỗi, gán nguyên nhân không có con cho Navier mà chưa từng nghĩ vấn đề đến từ bản thân - người vốn ăn nhiều bánh có độc hơn.

Sovieshu có sự kiêu hãnh của một Hoàng đế nhưng tự phụ, kiêu ngạo sinh ra ngu ngốc, ảo tưởng, khi nghĩ rằng Navier sẽ chờ mình 2 năm và đồng ý tái hôn sau tất cả những sự sỉ nhục, tệ hại hắn dành cho cô.

Sovieshu là kẻ biến Rashta từ người đáng thương thành kẻ đáng ghét. Anh biết quá khứ cơ cực và khát vọng được yêu thương chân thành của cô, lợi dụng khao khát đó để biến cô thành quân cờ.

Một vị Hoàng đế có quyền lực tối cao lại lợi dụng, thao túng một người phụ nữ yếu đuối. Hắn tham lam muốn có tất cả - hoàn thành trách nhiệm hoàng gia, hưởng lạc cảm giác mới lạ từ Rashta lại vừa muốn có Hoàng hậu mẫu mực như Navier bên cạnh; nhưng hóa ra bản thân chỉ là kẻ ngu ngốc biết một không biết hai, không thấu hiểu lòng người. Đó là những lý do khiến fan nguyên tác gọi Sovieshu là tên cặn bã.

Hoàng Hậu Tái Hôn gồm 10 tập, khán giả sẽ sớm thấy được những mặt đáng ghét của Sovieshu qua từng tuần. Đoạn kết cho vị Hoàng đế này trong nguyên tác "rất đã", liệu biên kịch phim sẽ thay đổi ác liệt hơn, làm nhẹ đi hay giữ nguyên?