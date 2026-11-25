Đây không đơn thuần là sửa chữa hỏng hóc, mà là quá trình kiểm tra toàn diện nhằm duy trì tuổi thọ, độ an toàn và khả năng chiến đấu của tiêm kích Mỹ.

F-15E là dòng tiêm kích hai chỗ ngồi được Không quân Mỹ sử dụng từ cuối thập niên 1980.

Sau hàng nghìn giờ bay, hoạt động trong nhiều môi trường tác chiến và chịu tải trọng lớn, khung thân cùng các hệ thống trên máy bay không thể chỉ dựa vào bảo dưỡng thông thường để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chu kỳ khoảng 7 năm được đề cập trong chương trình bảo dưỡng tại Trung tâm Hậu cần Hàng không Warner Robins, bang Georgia.

Đây là bảo dưỡng cấp kho (PDM), cấp độ can thiệp sâu hơn nhiều so với công việc kiểm tra và thay thế linh kiện thường xuyên tại các căn cứ không quân.

Nguyên nhân quan trọng nhất là sự xuống cấp của kết cấu chịu lực. Trong quá trình hoạt động, F-15E liên tục chịu tác động của lực khí động học, rung động động cơ, tải trọng khi cơ động và áp lực trong những chuyến bay tốc độ cao.

Những tác động tích lũy có thể gây mỏi kim loại, hình thành vết nứt tại các vị trí chịu ứng suất lớn.

Nếu không được phát hiện và xử lý, chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền kết cấu và an toàn bay.

Tại Warner Robins, máy bay được tháo dỡ đến các bộ phận cơ bản để kiểm tra khung thân, hệ thống cơ khí, thiết bị điện tử và những cụm linh kiện quan trọng.

Các hạng mục hư hỏng được sửa chữa hoặc thay thế. Những chi tiết không còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có thể bị loại bỏ.

Đây cũng là cơ hội để tích hợp các nâng cấp cần thiết, giúp máy bay tiếp tục đáp ứng yêu cầu tác chiến.

Một lý do khác là sự lạc hậu của thiết bị điện tử. F-15E được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, trong khi môi trường tác chiến hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều radar và hệ thống phòng không tiên tiến.

Vì vậy, quá trình bảo dưỡng lớn có thể kết hợp nâng cấp năng lực tác chiến điện tử, hệ thống cảnh báo và khả năng sống sót. Hệ thống EPAWSS là một ví dụ về chương trình hiện đại hóa quan trọng dành cho dòng máy bay này.

Sau đại tu, F-15E chưa lập tức trở lại đơn vị chiến đấu. Máy bay phải trải qua các chuyến bay thử nghiệm do Phi đội Thử nghiệm Bay 339 thực hiện nhằm kiểm tra hoạt động của động cơ, điều khiển và các hệ thống sau sửa chữa.

Đáng chú ý, có những chiếc được tháo bỏ giá treo vũ khí và thùng nhiên liệu phụ để đánh giá đặc tính bay trong cấu hình tối giản.

Vì vậy, chu kỳ đại tu không đơn thuần nhằm sửa chữa một chiếc máy bay cũ. Đó là biện pháp giúp Không quân Mỹ phát hiện hư hỏng tiềm ẩn, kéo dài tuổi thọ khung thân và duy trì khả năng chiến đấu của F-15E trong nhiều năm tiếp theo.