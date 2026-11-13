Vì sao đường Tây Thăng Long ở Hà Nội vẫn 'nằm im' dù đã cơ bản có mặt bằng sạch?

Video: Đường Tây Thăng Long vẫn “nằm im” dù đã cơ bản có mặt bằng sạch

Tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17km, điểm đầu kết nối với đường Võ Chí Công, điểm cuối giao với Quốc lộ 32. Trong đó, đoạn từ Vành đai 3 (đường Phạm Văn Đồng) đến đường Văn Tiến Dũng dài hơn 3,2km, có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 1.673 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thi công kéo dài. Đến tháng 6/2026, mặt bằng mới cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để đẩy nhanh các hạng mục còn lại.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phần lớn công trình nằm trong phạm vi dự án đã được phá dỡ. Nhiều đống phế thải xây dựng được thu dọn, vận chuyển ra khỏi khu vực, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người dân, công trường hiện vẫn trong tình trạng im ắng.

Tại một số vị trí, máy móc, thiết bị đã được tập kết nhưng chưa hoạt động. Khu vực nút giao đường Tây Thăng Long với đường Phạm Văn Đồng cũng chưa được triển khai xây dựng.

Trong khi dự án chưa thể tiếp tục, một số khu đất sau giải phóng mặt bằng bị bỏ trống nhiều tháng, được người dân tận dụng làm nơi trồng rau.

Tại nhiều vị trí, người dân phải đi lại trên những lối tạm chật hẹp, nhiều bất tiện.

Tình trạng công trường kéo dài trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống dọc tuyến. Bụi bẩn, rác thải và phế liệu xây dựng còn ngổn ngang tại một số khu vực khiến người dân phải tự thu dọn để hạn chế ô nhiễm.

Ông Dũng, sinh sống tại ngõ 142 Phú Diễn, có khoảng 130m² đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Theo thông tin được thông báo, mức bồi thường dự kiến là hơn 34 triệu đồng/m².

Ông Dũng cho biết, quá trình thi công kéo dài cùng tình trạng khói bụi, rác thải và vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống gia đình. Người dân phải chủ động vệ sinh, thu dọn khu vực xung quanh để giảm bớt những bất tiện trong sinh hoạt.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị thi công sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng để ổn định cuộc sống. Khi mặt bằng đã được bàn giao, việc sớm triển khai xây dựng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Lý giải nguyên nhân dự án chưa thể thi công trở lại dù mặt bằng cơ bản đã được giải phóng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, khối lượng xây lắp toàn tuyến hiện đạt gần 70%, phần xây lắp được thực hiện theo hợp đồng trọn gói ký từ năm 2018 nên không thể điều chỉnh đơn giá. Trong khi đó, giá vật liệu xây dựng hiện nay đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng.

Trước biến động chi phí, các nhà thầu đồng loạt có văn bản đề nghị dừng thi công. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, nếu tiếp tục thực hiện theo đơn giá cũ, các nhà thầu sẽ phải chịu thua lỗ. Trong đó, đơn vị dự kiến lỗ nặng nhất khoảng 28 tỷ đồng, đơn vị thấp nhất cũng khoảng 8 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn, từ tháng 3/2026, phường Đông Ngạc đã báo cáo thành phố xin hướng xử lý. Hai tháng sau, thành phố có văn bản chấp thuận chủ trương kết thúc hợp đồng cũ. Đối với phần khối lượng còn lại, đơn giá sẽ được cập nhật và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, từ tháng 5/2026, địa phương bắt đầu triển khai các thủ tục đấu thầu. Đến nay, công tác này cơ bản hoàn tất. Dự kiến trong tháng 12/2026, việc đấu thầu và ký kết hợp đồng mới sẽ được hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua phường Đông Ngạc, sẽ được triển khai thi công trở lại từ tháng 1/2027. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.