Vì sao 'Dũng Trọc Hà Đông', 'Giang Rồng', 'Thật Mạnh' và hàng loạt đối tượng bị bắt?

Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết, qua rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phát hiện nổi lên các đối tượng thường xuyên đăng các video, phim ngắn trên mạng xã hội YouTube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh.

Các đối tượng này gồm: Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh” (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông” (SN 1968, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Huy Tuyền (SN 1987, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng).

Cục C02 đã chỉ đạo, hướng dẫn tập trung lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an Hải Phòng khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội YouTube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama).

Những phim ngắn này có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được YouTube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh và Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú xã Đại Thanh, TP Hà Nội), Vũ Bá Đằng (SN 1994, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với “Dũng trọc Hà Đông” - đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang Rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy tham gia đóng phim.

Mục đích của các đối tượng để câu view, câu like, tăng tương tác của kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Cơ quan điều tra xác định, Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng YouTube.

Trong đó, có ba bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ xúy bạo lực, tệ nạn xã hội…

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi ba bộ phim trên mạng xã hội YouTube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Từ đó, làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/9, Cục C02 đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; khởi tố 17 bị can gồm: Phạm Tiến Mạnh; Nguyễn Ngọc Túy; Bàn Văn Huấn; Lê Đình Quyền; Vũ Duy Mẫn; Vũ Bá Đằng; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Giang.

Tiếp đó là Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.