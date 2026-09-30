Vì sao dừng dự án nạo vét kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang?

Nếu nạo vét đạt chuẩn, nguy cơ ảnh hưởng móng nhà dọc tuyến

Tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang đã dừng thực hiện.

Công trình nạo vét kênh Rạch Sỏi Hậu Giang phải dừng thực hiện do điều kiện khu vực tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở (Ảnh minh họa).

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính là điều kiện khu vực có chế độ bán nhật triều. Các phương tiện lớn, trên 500 tấn, lợi dụng thủy triều để hoạt động trên tuyến kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang.

Bên cạnh đó, dọc tuyến có hệ thống nhà dân với cọc móng nhà, các công trình chạy ven sông và bám theo quốc lộ 80. Nếu thực hiện nạo vét với chiều rộng đạt chuẩn tắc cấp III kỹ thuật, lớn hơn 35m, nguy cơ sụt, lún, sạt lở móng nhà được đánh giá rất cao.

Trong khi đó, nếu chỉ thực hiện nạo vét với chiều rộng luồng hạn chế thì chưa bảo đảm được hiệu quả đầu tư.

Một vấn đề khác được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ ra là vị trí đổ chất nạo vét được địa phương quy hoạch nằm xa công trình.

Khoảng cách vận chuyển xa, đồng thời vị trí đổ sâu so với khu vực nạo vét khiến phương án này không bảo đảm hiệu quả về kinh tế - xã hội. Trong khi đó, vị trí đổ chất nạo vét gần công trình chưa được UBND tỉnh bố trí để thực hiện.

Những yếu tố này khiến việc triển khai dự án không bảo đảm được hiệu quả đầu tư như yêu cầu đặt ra.

Dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang nằm trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Theo phê duyệt, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, với khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 888.511m³.

Ưu tiên hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách

Trước đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã dừng triển khai nhiều dự án nạo vét, thanh thải vật chướng ngại trên các luồng đường thủy nội địa nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trong số này có các dự án tại bãi đá Km 83+000 - Km 83+215 và Km 83+600 - Km 83+788; bãi đá Km 90+100 - Km 90+250 và Km 90+950 - Km 91+100 trên sông Lô; công trình nạo vét bãi cạn khu vực cửa Tùng, sông Bến Hải (Km 0+000 - Km 2+000).

Đối với các công trình nạo vét còn lại trong năm 2026, hiện công trình nạo vét duy tu luồng kênh Tám Ngàn (Km 0+00 - Km 36+000) đang phải tổ chức đấu thầu lại gói thầu thi công nạo vét do không có nhà thầu tham dự.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, trường hợp vẫn không có nhà thầu tham dự, Cục sẽ báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng theo hướng kéo dài thời gian thi công gói thầu nạo vét sang giai đoạn 2026-2027.