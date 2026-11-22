Không quân Đức đang lên kế hoạch mua thêm 16 máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas để thay thế 16 chiếc đầu tiên trong biên chế.

Điều đáng chú ý là những máy bay này mới được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2014, tức chưa đầy 12 năm.

Quyết định trên đặt ra câu hỏi vì sao một quốc gia phải thay thế những máy bay còn khá mới, thay vì tiếp tục nâng cấp chúng.

Lý do chính nằm ở khả năng sống sót trong môi trường tác chiến. Theo báo cáo của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, 16 chiếc A400M đời đầu chỉ có thể hoạt động trong điều kiện không có hoặc có rất ít mối đe dọa từ đối phương.

Trong khi đó, những máy bay thay thế được kỳ vọng đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực có tranh chấp quân sự.

Khác biệt quan trọng nằm ở hệ thống đối kháng hồng ngoại J-MUSIC do tập đoàn Elbit Systems của Israel phát triển.

Thiết bị này giúp bảo vệ máy bay trước tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại, đặc biệt là tên lửa phòng không vác vai MANPADS.

Đây là mối nguy hiểm đáng kể đối với máy bay vận tải quân sự. Do kích thước lớn, khả năng cơ động hạn chế và thường phải hoạt động ở độ cao thấp khi cất, hạ cánh, A400M có thể trở thành mục tiêu dễ bị phát hiện và tấn công.

Nếu không có hệ thống phòng vệ phù hợp, một quả tên lửa phòng không giá rẻ cũng có thể gây thiệt hại lớn.

Năm 2025, Đức đã đặt mua hệ thống J-MUSIC để trang bị cho 23 trong tổng số 53 chiếc A400M.

Nếu thay thế 16 máy bay đời đầu bằng những chiếc mới, số máy bay có hệ thống bảo vệ này dự kiến tăng lên 39 chiếc.

Như vậy, quyết định của Berlin không xuất phát từ việc A400M nhanh chóng xuống cấp hay hết tuổi thọ kỹ thuật.

Vấn đề là những chiếc đời đầu được sản xuất theo tiêu chuẩn và yêu cầu tác chiến trước đây, trong khi môi trường an ninh hiện nay đòi hỏi khả năng bảo vệ cao hơn.

Chi phí và thời gian bàn giao 16 máy bay mới hiện chưa được xác định. Kế hoạch dự kiến triển khai trong ngân sách quốc phòng năm 2027, trị giá 139 tỷ euro.

Trường hợp của Đức cho thấy trong chiến tranh hiện đại, tuổi đời của một phương tiện quân sự không còn là tiêu chí duy nhất quyết định khả năng tiếp tục phục vụ.

Một máy bay vẫn hoạt động tốt về kỹ thuật nhưng nếu không đủ khả năng tự bảo vệ trước vũ khí đối phương, việc thay thế có thể trở thành lựa chọn cần thiết.