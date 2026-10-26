Dự án﻿ nằm cheo leo trên triền ngọn đồi Phú Gia, phía đông hướng ra đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cũ làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 dự án được phê duyệt﻿ năm 2019 với diện tích hơn 7,8 ha, quy mô khoảng 4.488 lô mộ cùng hệ thống đường giao thông, cổng, nhà quản trang, chòi nghỉ và bãi đỗ xe. Năm 2022, diện tích quy hoạch được điều chỉnh lên hơn 17 ha.

Một vướng mắc lớn của quá trình thực hiện dự án là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa hoàn tất khi công trình bắt đầu triển khai từ năm 2020. Theo chủ đầu tư, áp lực giải ngân vốn đầu tư công và di dời mồ mả phục vụ các dự án trọng điểm tại Chân Mây - Lăng Cô khiến một số hạng mục được thi công trước khi hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Dù được phê duyệt từ tháng 10/2019 với thời gian thực hiện 3 năm, dự án sau đó vẫn dang dở kéo dài. Tháng 6/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) mới thông qua chủ trương chuyển mục đích﻿ sử dụng đất rừng, khoản tiền trồng rừng thay thế hơn 2,6 tỷ đồng cũng được chấp thuận.

Không chỉ vướng các thủ tục, dự án giai đoạn 1 còn đối mặt thách thức từ địa hình đồi dốc. Cuối năm 2025, trên công trường ghi nhận nhiều vị trí taluy âm bị xói lở, đất đá cuốn trôi tạo hàm ếch; một số tuyến đường bê tông xuất hiện vết nứt. Tình trạng này đặt ra yêu cầu phải xử lý kỹ thuật, gia cố mái dốc và bảo đảm an toàn lâu dài cho khu nghĩa trang.

Theo quyết định ban hành cuối năm 2025 của UBND TP. Huế, dự án nghĩa trang Trường Đồng giai đoạn 2 được điều chỉnh tổng mức đầu tư﻿ từ 30 tỷ đồng xuống 24 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư được thu hẹp, dừng mở rộng khu vực phía tây và tập trung hoàn thiện khu vực phía đông nghĩa trang rộng 4,9 ha. Phương án mới gồm xây dựng 1.345 lô mộ, 1.747 m đường cùng hệ thống thoát nước, cấp nước và các hạng mục phụ trợ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư mới là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các hạng mục chính của giai đoạn 1 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn dài hơn 200 m nối từ Quốc lộ 1 vào khu nghĩa trang vẫn trong giai đoạn hoàn thiện.

Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư cho biết giai đoạn 2 hiện đạt khoảng 40% tiến độ, với các hạng mục﻿ đang triển khai gồm san nền, mương thoát nước, bậc nước và tường chắn. Lũy kế vốn bố trí là 9,52 tỷ đồng; riêng năm 2026 được bố trí 8 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 6,032 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch vốn năm.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành 50% tổng tiến độ giai đoạn 2 trong năm 2026, tập trung vào hệ thống thoát nước, bậc nước, tường chắn và một số khu vực san nền. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao﻿ đưa vào sử dụng, sớm trước một năm so với kế hoạch.