Chính quyền Bulgaria sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội nước này, nhưng đồng thời sẽ không ngăn cản các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác cung cấp viện trợ.

Thông tin này do ấn phẩm Debati đăng tải sau khi trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Bulgaria - ông Rumen Radev trong cuộc trả lời phỏng vấn các nhà báo tại Dublin.

Thủ tướng Bulgaria cho biết đất nước ông ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình, nhưng nói rõ cá nhân không chấp nhận cách tiếp cận "đạt được hòa bình từ vị thế sức mạnh", vì điều này dẫn đến gia tăng số nạn nhân, sự tàn phá và leo thang xung đột, gây rủi ro cho toàn thế giới.

Ông Radev nói thêm, Sofia là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và có một cộng đồng người Bulgaria với lịch sử lâu đời ở Ukraine, chính trị gia này bày tỏ lo ngại nguy cơ người gốc Bulgaria thiệt mạng trong chiến tranh.

Theo ông Radev, nhiệm vụ của chính phủ là giúp đồng bào mình sống trong hòa bình càng sớm càng tốt, và trước đó, đảm bảo họ được tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, điện và sưởi ấm - đầu tư vào trang thiết bị quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề này.

"Chúng tôi không còn chuyển giao vũ khí và đạn dược từ các kho dự trữ của Quân đội Bulgaria cho Ukraine nữa", Thủ tướng Radev nhấn mạnh.

Theo giải thích, Bulgaria phải đối diện tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng và gặp vấn đề liên quan đến nguồn dự trữ tài chính, do vậy trong tình hình hiện tại, Sofia không thể cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên quốc gia Đông Âu này sẵn sàng thảo luận về cơ chế nhằm đảm bảo rằng các khoản tiền được sử dụng cho hoạt động nhân đạo, cung cấp điện và chăm sóc y tế, thay vì để mua vũ khí.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh rằng đất nước ông không cản trở quyết định của những quốc gia thành viên khác trong EU cũng như NATO về việc cung cấp hỗ trợ tài chính.

Cần nói thêm, diễn biến trên không bất ngờ bởi kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine lần đầu tiên được biết đến vào đầu tháng 6/2026, sau khi chính phủ mới do ông Rumen Radev đứng đầu lên nắm quyền tại Bulgaria.

Thủ tướng Bulgaria cũng tuyên bố rằng nước này sẽ không còn tham gia vào thể thức "liên minh quyết tâm" nhằm cung cấp tài chính mua vũ khí cho Ukraine, bởi vì họ ủng hộ giải pháp ngoại giao.

Ông Radev đồng thời chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm về những cam kết tài chính hỗ trợ Ukraine, lưu ý rằng họ đã để lại cho đất nước một khoản thâm hụt ngân sách đáng kể.

Cuối tháng 10/2026, Bulgaria đã từ chối tài trợ cho việc cung cấp vũ khí sát thương mới cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF). Sofia tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ sẽ chỉ tài trợ cho viện trợ nhân đạo trong tương lai.

Vị thế của chính phủ hiện tại càng được củng cố sau vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Bulgaria vào hôm 1/11. Kết quả cho thấy Tổng thống đương nhiệm - bà Iliana Yotova - người cũng ủng hộ đối thoại với Nga và phản đối viện trợ cho Ukraine, đã giành chiến thắng.