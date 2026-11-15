Vì sao đội hình MU phù hợp với triết lý bóng đá của Pochettino?

Pochettino có thể đem đến làn gió mới cho MU

Mauricio Pochettino từng biến Tottenham thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi pressing quyết liệt, tấn công tốc độ và khả năng phát huy điểm mạnh của từng cầu thủ. Khi tiếp quản MU, chiến lược gia người Argentina có thể áp dụng công thức ấy với Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško cùng dàn tiền vệ chất lượng.

Trong bối cảnh MU đang đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh và mới thắng 1 trận mùa này, Pochettino được xem là vị cứu tinh để vực dậy đội bóng.

Pochettino sẽ áp dụng chiến thuật nào cho MU?

Pochettino từng thành công nhờ chiến thuật nào?

Tại Tottenham, Pochettino chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, được áp dụng trong 135/202 trận Ngoại hạng Anh theo thống kê của Premier League. Tuy nhiên, đội hình thường xuyên thay đổi khi tấn công.

Hai hậu vệ biên dâng cao, Christian Eriksen tổ chức bóng, Harry Kane lùi xuống phối hợp, tạo khoảng trống cho Dele Alli và Son Heung-min băng lên. Tottenham nhờ đó có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Pochettino cũng thành công với sơ đồ 3 trung vệ. Mùa 2016/17, Tottenham thắng 10 trong 12 trận bất bại khi sử dụng hệ thống này, giành trung bình 2,66 điểm và ghi 2,83 bàn/trận, so với 2,08 điểm và 2 bàn khi đá với hàng thủ 4 người.

Điểm mạnh khác của ông là pressing có tổ chức. Trong 3 mùa liên tiếp từ 2015/16 đến 2017/18, Tottenham luôn đứng trong nhóm 2 đội có chỉ số PPDA thấp nhất Ngoại hạng Anh. Riêng mùa 2015/16, chỉ số này đạt 8,2, thể hiện khả năng gây áp lực thường xuyên để hạn chế đối thủ phối hợp.

Tại Chelsea, Pochettino tiếp tục phát huy sở trường ấy. Tháng 11/2023, đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 128 lần giành lại bóng trên phần sân đối phương trong giai đoạn được thống kê.

Ông còn giúp Cole Palmer phát triển thành ngôi sao tấn công với 22 bàn và 11 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh 2023/24. Đây là kinh nghiệm đáng chú ý khi MU đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Sơ đồ 4-2-3-1 phù hợp nhất với MU

Với lực lượng hiện tại, Pochettino có thể bố trí Lammens trong khung thành; Dalot, Yoro, Lisandro Martínez và Dorgu ở hàng thủ; Baleba đá cặp Andrey Santos tại tuyến giữa. Bruno Fernandes chơi hộ công, Cunha và Mbeumo đảm nhận 2 cánh, còn Šeško đá trung phong.

Baleba tập trung đánh chặn, thu hồi bóng, trong khi Santos hỗ trợ triển khai tấn công. Cách phân công này giúp Bruno được chơi gần vòng cấm hơn, tận dụng khả năng chuyền bóng để tạo cơ hội.

Šeško sẽ là người tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ. Mbeumo có thể di chuyển từ cánh phải vào vòng cấm, còn Cunha bó vào trung lộ phối hợp với Bruno, mở đường cho Dorgu dâng cao bên trái.

Đặc biệt, khi kiểm soát bóng, MU có thể chuyển từ 4-2-3-1 sang 3-2-5. Dalot di chuyển vào giữa sân hỗ trợ Baleba, trong khi 5 cầu thủ phía trên liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Cách tổ chức này giúp MU tăng người tấn công nhưng vẫn giữ được lực lượng phòng ngự phía sau, hạn chế nguy cơ bị phản công.

Linh hoạt thay đổi chiến thuật theo đối thủ

Khi gặp những đội kiểm soát bóng tốt, Pochettino có thể sử dụng 4-3-3 với Baleba, Mainoo và Bruno ở tuyến giữa. Mainoo đảm nhận nhiệm vụ giữ bóng, phối hợp ngắn, giúp MU thoát pressing thay vì liên tục chuyền dài.

Youri Tielemans cũng là lựa chọn phù hợp khi cần tăng khả năng tổ chức bóng. Trong khi đó, Mason Mount có thể phát huy khả năng di chuyển và pressing.

Nếu muốn tăng sự chắc chắn, Pochettino có thể chuyển sang 3-4-2-1 với Martínez, De Ligt và Yoro ở hàng thủ, Dorgu cùng Dalot hoạt động 2 biên, còn Cunha và Bruno hỗ trợ Šeško.

Khi không có bóng, MU có thể phòng ngự theo sơ đồ 4-4-2. Bruno dâng lên ngang Šeško để gây áp lực lên trung vệ đối phương, trong khi Cunha và Mbeumo lùi về hỗ trợ tuyến giữa.

Pochettino từng áp dụng cách tổ chức tương tự khi Chelsea hòa Man City 1-1 tại Etihad tháng 2/2024. Dù đối thủ kiểm soát 70% bóng, Chelsea vẫn gây nhiều khó khăn nhờ phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh.

Bài toán lớn nhất là sự cân bằng và khả năng ghi bàn

Theo thống kê Premier League công bố đầu tháng 11/2026, MU mới ghi 10 bàn dù tạo ra 14,03 bàn thắng kỳ vọng (xG), thấp hơn mức kỳ vọng 4,03 bàn.

Pochettino cần giúp đội bóng cải thiện khả năng dứt điểm, đồng thời tổ chức những pha phối hợp hiệu quả hơn giữa Bruno, Cunha, Mbeumo và Šeško.

Tuy nhiên, pressing quyết liệt luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu hậu vệ biên dâng cao cùng lúc, trong khi tiền vệ không kịp lùi về, MU sẽ để lộ khoảng trống lớn trước hàng thủ.

Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Pochettino là xây dựng đội hình giữ cự ly hợp lý, biết thời điểm áp sát và thời điểm lùi về phòng ngự.

Với những cầu thủ hiện có, 4-2-3-1 là lựa chọn hợp lý để ông bắt đầu công cuộc tái thiết. Nếu kết hợp được khả năng pressing, sự linh hoạt chiến thuật và chất lượng của hàng công, Pochettino có cơ sở để giúp MU tìm lại lối chơi hiệu quả mà không cần một cuộc cải tổ lực lượng quá lớn.