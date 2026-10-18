Vì sao đội của Công Phượng, Xuân Trường toàn thua?

Đồng Nai đứng cuối bảng với 3 trận thua, chưa ghi bàn và thủng lưới 6 lần. Ảnh: Thành Phố Đồng Nai FC.

Trước vòng 4 V.League 2026/27, Đồng Nai, tân binh lần đầu dự giải, đứng cuối bảng với 3 trận thua, chưa ghi bàn và thủng lưới 6 lần. Nhà vô địch Hạng Nhất 2025/26 hiện kém các đội xếp trên 3 điểm.

Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lần lượt thua Thể Công - Viettel 0-2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 và Công an Hà Nội 0-3. Hai trong ba thất bại diễn ra trên sân nhà Bình Phước, trong đó có trận ra quân, chính vì vậy mà lợi thế sân nhà chưa được phát huy.

Ở cùng mốc ba vòng đầu, các tân binh tiền nhiệm như Quảng Nam giành 1 điểm tại V.League 2023/24, Đà Nẵng có 1 điểm ở mùa 2024/25. Ninh Bình thậm chí toàn thắng, ghi 10 bàn mùa 2025/26 nhờ Gustavo Henrique và Geovane Magno (nay là Nguyễn Tài Lộc sau khi nhập tịch) sớm tạo ra sự khác biệt. Hàng công Đồng Nai thì chưa có được điểm sáng tương tự.

Ngoài ra, Đồng Nai cũng phải chia tay với Trần Minh Vương, cầu thủ hay nhất Hạng Nhất 2025/26, người ghi 9 bàn qua 23 trận trên mọi đấu trường trước khi sang đội Công an Nhân dân. Các tân binh Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Đức, thủ môn Phạm Văn Phong cùng nhóm ngoại binh được bổ sung, nhưng ban huấn luyện chưa thể dùng đầy đủ các phương án đã chuẩn bị.

Tiền đạo Andrija Majdevac chấn thương, vắng mặt đầu mùa. Theo HLV Việt Thắng, Công Phượng không cùng đội chuẩn bị đầu mùa nên dự bị ở trận ra quân và sau ba vòng mới một lần đá chính. Ở tuyến giữa, Xuân Trường chưa được sử dụng nhiều khi ban huấn luyện ưu tiên cặp tiền vệ Milos Vulic - Sầm Ngọc Đức.

Đồng Nai cần những cá nhân tạo đột biến để thoát chuỗi ba trận thua đầu mùa. Ảnh: Thành Phố Đồng Nai FC.

Lịch thi đấu cũng không ủng hộ khi mà Đồng Nai sớm phải gặp đương kim vô địch V.League là CLB Công an Hà Nội và á quân Thể Công - Viettel.

Vấn đề thẻ phạt càng làm khó khăn nặng thêm. Ngoại binh Jovic bị truất quyền thi đấu ngay ở trận mở màn V.League gặp Thể Công - Viettel, còn Lê Văn Sơn nhận thẻ đỏ phút 16 trước Công an Hà Nội sau pha phạm lỗi với Nguyễn Đình Bắc. Tấm thẻ đỏ tai hại của Jovic còn khiến anh bị treo giò ở trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 2 V.League.

Bên cạnh đó, cả 6 bàn thua của Đồng Nai đều đến trong hiệp hai. Trước CLB Công an Hà Nội, đội cầm hòa đối thủ 0-0 hết hiệp một dù chơi thiếu người từ phút 16, nhưng lại thủng lưới ba bàn liên tiếp từ phút 52 đến 58. Thẻ đỏ lý giải một phần, nhưng khả năng duy trì sự ổn định sau giờ nghỉ vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Chiến thắng 4-3 trước Bình Minh Sài Gòn ở vòng loại Cúp Quốc gia ngày 6/10, với bàn thắng của Công Phượng và Ivan, phần nào làm giảm sức ép hiện tại. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn bị Bình Minh Sài Gòn gỡ 3-3 dù chơi hơn người, cho thấy hàng thủ vẫn là mối lo.

Ở vòng 4, Đồng Nai sẽ làm khách Bắc Ninh lúc 18h ngày 18/10 trên sân Việt Yên, thiếu Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn vì án phạt. Chủ nhà Bắc Ninh cũng mới thăng hạng nhưng đã có 3 điểm và từng thắng Đồng Nai 2-1 tại sân này ở Hạng Nhất ngày 8/5.

Mới qua ba vòng, cuộc đua trụ hạng còn rất dài. Nhưng nếu hàng công tiếp tục bế tắc và hàng thủ còn vỡ trận ở hiệp hai, Đồng Nai khó giữ được chỗ đứng ở V.League. Chuyến làm khách tại Bắc Ninh vì thế là phép thử để thầy trò HLV Việt Thắng chứng minh mình vẫn đủ sức cạnh tranh.