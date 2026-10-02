Vì sao doanh nghiệp khó tiếp cận vốn hỗ trợ đổi mới công nghệ?

Ông Bùi Quang Minh, Giám đốc NATIF, phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: MST)

Tại tọa đàm tìm giải pháp thúc đẩy tiếp nhận đề nghị hỗ trợ lãi suất vay của doanh nghiệp do Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tổ chức, đại diện Quỹ và các ngân hàng thương mại đã chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nguồn vốn hỗ trợ sớm đến với doanh nghiệp.

Theo các ý kiến tại tọa đàm, nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp thay đổi theo từng giai đoạn đầu tư. Ban đầu, doanh nghiệp thường ưu tiên vốn vay để xây dựng, mở rộng nhà xưởng. Sau đó, nhu cầu mới chuyển sang mua sắm máy móc, thiết bị và đầu tư công nghệ.

Sự lệch pha này đòi hỏi ngân hàng và NATIF phải bám sát tiến độ dự án, tăng cường tư vấn để doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ vào đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hồ sơ cũng là một trong những trở ngại đáng kể. Nhiều doanh nghiệp lần đầu tiếp cận chương trình hỗ trợ lãi suất của NATIF nên chưa có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Việc thiếu thông tin hoặc chưa nắm rõ quy trình khiến doanh nghiệp phải mất thêm thời gian hoàn thiện, bổ sung thủ tục.

Ông Bùi Quang Minh, Giám đốc NATIF, đề nghị các ngân hàng trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nắm rõ quy trình và nộp hồ sơ trực tuyến đúng quy định.

NATIF sẽ cử cán bộ chuyên trách làm việc thường xuyên tại các ngân hàng để kịp thời trao đổi, xử lý những nghiệp vụ phát sinh.

Từ thực tế hỗ trợ doanh nghiệp, đại diện VPBank và BIDV đề xuất NATIF xây dựng bộ hồ sơ mẫu để doanh nghiệp tham khảo, chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu. Các ngân hàng cũng đề nghị có hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể theo từng bước, giúp cán bộ tín dụng thuận lợi tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục.

Theo đại diện các ngân hàng, việc chuẩn hóa hồ sơ và hướng dẫn sẽ tạo sự thống nhất trong quá trình phối hợp với NATIF, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách và hạn chế phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Những giải pháp này cũng là bước chuẩn bị cho đợt thông báo hỗ trợ lãi suất vay lần thứ hai, dự kiến được NATIF công bố vào đầu tháng 10/2026.

NATIF và các ngân hàng thống nhất tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thông tin, hồ sơ và quy trình, giúp vốn hỗ trợ lãi suất sớm đến với các dự án đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.