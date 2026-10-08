Vì sao Đình Bắc vẫn còn 2 trận treo giò dù đã không đá trận gặp ĐT Malaysia?

Đình Bắc không đá trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, ai cũng cho rằng anh đã chấp hành một trận trong án treo giò 2 trận từ đầu năm.

Tuy nhiên, các cập nhật mới cho biết tiền đạo này vẫn phải nghỉ cả hai trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027 (Giải vô địch bóng đá châu Á).

Không thi đấu vẫn không được tính là chấp hành án treo giò

Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ngày 23/1/2026. Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), anh bị đình chỉ 2 trận đấu chính thức và phải nộp tiền phạt.

Theo quy định thì nếu cầu thủ không thể chấp hành án treo giò ở giải cùng nhóm tuổi thì án phạt được chuyển lên nhóm tuổi cao hơn.

Đình Bắc nhận tấm thẻ đỏ tai hại trong trận đấu với U23 Hàn Quốc hồi tháng 1/2026. Ảnh: Tedtran TV.

Thế nhưng trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia ngày 31/3, Đình Bắc đã không thi đấu. Vậy vì sao án treo giò của anh vẫn còn nguyên 2 trận đến tận bây giờ?

Hóa ra, khi xem lại danh sách cầu thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Malaysia thì khán giả có thể thấy không có tên Đình Bắc, kể cả trong danh sách cầu thủ dự bị.

Như vậy, AFC coi trận đó Đình Bắc không thi đấu là do kế hoạch của HLV Kim Sang Sik chứ không phải do anh vẫn có trong kế hoạch thi đấu rồi không vào sân vì chấp hành án treo giò.

Quả thật là trong danh sách các cầu thủ tham dự trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia không có tên Đình Bắc. (Ảnh chụp màn hình 365scores).

Vì sao Đình Bắc bị treo giò hẳn 2 trận thay vì 1?

Một số khán giả đặt câu hỏi là tại sao Đình Bắc bị treo giò những 2 trận vì một thẻ đỏ, trong khi cầu thủ bị thẻ đỏ ở World Cup có thể cũng chỉ phải nghỉ một trận tiếp theo của đội tuyển mà thôi.

Lý do là vì AFC xác định Đình Bắc phạm lỗi nghiêm trọng nên số trận bị đình chỉ là 2.

Thực tế, ở World Cup, cầu thủ nhận thẻ đỏ thường bị treo giò trận kế tiếp, nhưng FIFA cũng ghi rõ rằng cầu thủ có thể bị phạt bổ sung (cả số trận treo giò lẫn tiền phạt) tùy hành vi. Vì vậy, thẻ đỏ ở các giải đấu không phải lúc nào cũng chỉ khiến cầu thủ bị treo giò một trận.

Như vậy, nếu được triệu tập dự Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ phải nghỉ trận gặp ĐT UAE và trận gặp ĐT Hàn Quốc. Anh có thể trở lại ở trận gặp ĐT Yemen.