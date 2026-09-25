Vì sao Đình Bắc được chọn làm đội phó tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Tại ASEAN Cup 2026, Quang Hải là đội trưởng, Hoàng Đức và Xuân Son giữ vai trò đội phó. Tuy nhiên, Quang Hải không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, khiến HLV Kim Sang-sik có sự điều chỉnh trong ban cán sự.

Đình Bắc là đội phó của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Việc Đình Bắc được lựa chọn khá bất ngờ bởi anh mới 22 tuổi và vừa trải qua giải đấu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Trong đội hình hiện tại vẫn có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Xuân Mạnh, Tiến Anh, Việt Anh hay Thành Long.

Lý giải quyết định này, HLV Kim Sang-sik cho biết ông muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ cầu thủ. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Đình Bắc có tinh thần chiến đấu, sự tự tin và có thể trở thành cầu nối giữa nhóm cầu thủ trẻ với những đàn anh.

“Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”, HLV Kim Sang-sik cho biết trong buổi họp báo trước trận ra quân với Philippines vào chiều 25.9.

Với Hoàng Đức, Xuân Son và Đình Bắc, ban cán sự đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết trong hành trình mới của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines vào ngày 26.9, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.