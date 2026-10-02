Vì sao đèn giao thông ở Nhật lại màu xanh dương thay vì xanh lá

Nhật Bản là đất nước kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời và công nghệ hiện đại. Với những người yêu thích ô tô, việc quan sát các mẫu xe tại đây luôn mang đến trải nghiệm độc đáo, trong đó có điểm đặc biệt về màu sắc đèn giao thông. Một số đèn giao thông tại Nhật có màu xanh dương thay vì xanh lá như thông thường, được xem là sự thỏa hiệp giữa cách gọi màu sắc trong tiếng Nhật và tiêu chuẩn quốc tế.

Hình minh họa đèn giao thông màu xanh dương ở Nhật Bản. Ảnh: Yahoo

Hiệp ước Liên Hợp Quốc về Biển báo và Tín hiệu Giao thông, ký kết năm 1968 bởi 35 quốc gia và hiện được 75 nước áp dụng, quy định rõ ràng tín hiệu xanh nghĩa là đi và đỏ nghĩa là dừng. Tuy nhiên, Nhật Bản và Mỹ không phải là thành viên ký kết hiệp ước này. Điều này đặt ra thách thức cho Nhật Bản trong việc chuẩn hóa tín hiệu giao thông theo tiêu chuẩn quốc tế mà vẫn phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa địa phương.

Truyền thống tiếng Nhật sử dụng chung từ "ao" để chỉ cả màu xanh dương và xanh lá. Dù hiện nay từ "midori" được dùng để chỉ màu xanh lá, người dân Nhật vẫn quen gọi đèn giao thông màu xanh lá là "ao". Việc chuyển đổi đèn sang màu xanh dương hoàn toàn sẽ gây khó khăn trong cách gọi và nhận biết của người dân, trong khi đổi sang màu xanh lá lại không phù hợp với xu hướng chuẩn hóa quốc tế.

Vì vậy, vào đầu những năm 1970, Nhật Bản đã chọn sử dụng màu xanh dương pha xanh lá, một sắc màu trung gian được gọi là "grue" hoặc "bleen" trong tiếng Anh, mang nghĩa vừa xanh dương vừa xanh lá. Hiện nay, một số đèn giao thông tại Nhật vẫn sử dụng màu xanh pha này, trong khi số khác rõ ràng là xanh lá, nhưng tất cả đều được gọi chung là "ao" theo cách gọi truyền thống.

Sự nhầm lẫn về màu sắc đèn giao thông bắt nguồn từ việc nhiều quốc gia phát triển hệ thống riêng biệt trong điều kiện tương đối biệt lập, dẫn đến cách nhìn nhận màu sắc khác nhau. Ngôn ngữ Nhật cổ chỉ có bốn màu cơ bản là xanh dương, đỏ, đen và trắng, chưa phân biệt rõ ràng giữa xanh dương và xanh lá.

Mặc dù hiện nay Nhật Bản có từ riêng cho xanh lá và xanh dương, thói quen gọi chung là "ao" vẫn ăn sâu trong văn hóa và ngôn ngữ. Ví dụ, quả táo Granny Smith màu xanh lá được gọi là "aoringo", bắt đầu bằng "ao" nghĩa là xanh dương. Hiện tượng này cũng áp dụng với đèn giao thông, vốn ban đầu là màu xanh lá rõ ràng.

Chuyên gia ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Katsuhiro Ito cho biết khi đèn giao thông được giới thiệu vào những năm 1930, đèn xanh đôi khi được gọi là màu xanh lá. Tuy nhiên, sau Thế chiến II, Luật Giao thông Đường bộ đã mô tả đèn xanh là "ao" và cách gọi này được duy trì cho đến nay.

Ngoài điểm đặc biệt về màu sắc đèn giao thông, Nhật Bản còn có nhiều sáng kiến trong quản lý giao thông như bổ sung các biển báo vẽ tay, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông một cách hiệu quả.