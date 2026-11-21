Daily Mail đưa tin, David Beckham đã đệ đơn kiện sau khi phát hiện nước hoa mang tên mình được bày bán tại chuỗi cửa hàng giá rẻ Poundland và các trạm xăng.

Các tài liệu pháp lý nộp tại Mỹ cho biết, DB Ventures - công ty được thành lập để quản lý hoạt động kinh doanh, thương hiệu và quyền thương mại của Beckham - đã "sốc và thất vọng" khi phát hiện nước hoa David Beckham được bày bán tại trạm xăng.

Được biết, Beckham có quan hệ hợp tác lâu năm với Tập đoàn mỹ phẩm Coty. Tập đoàn này đang sản xuất 45 dòng nước hoa mang tên cựu danh thủ, với giá bán khoảng 20 bảng Anh (26,42 USD) mỗi chai.

David Beckham kiện đối tác lâu năm vì phân phối nước hoa mang tên anh tại cửa hàng giá rẻ và trạm xăng. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Trong đơn kiện, phía Beckham lập luận rằng thương hiệu gắn với cựu ngôi sao sân cỏ này là "thương hiệu có danh tiếng toàn cầu, gắn liền với những giá trị ưu tú và sự tinh tế". Phía này cũng khẳng định các sản phẩm mang thương hiệu David Beckham là "biểu tượng của sự xa xỉ trong cuộc sống thường nhật". Văn bản pháp lý nêu rõ công ty "bàng hoàng và thất vọng" khi các sản phẩm mang thương hiệu David Beckham không được bày bán ở nơi phù hợp.

Các luật sư đại diện của phía David Beckham cáo buộc rằng các sản phẩm mang thương hiệu của ngôi sao đắt giá này đã bị đưa vào thùng hàng bán đồ giá rẻ trong một trạm xăng và xuất hiện tại một chuỗi bán lẻ đồ giá rẻ của Anh. Điều này khiến các sản phẩm được bán với mức giá chỉ ngang với các cửa hàng đồng giá, đồng thời khiến thương hiệu David Beckham bị gắn liền với những sản phẩm rẻ tiền, giảm giá.

DB Ventures yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 41 triệu USD với lý do Coty vi phạm thỏa thuận cấp phép thương hiệu. Ngoài ra, các luật sư còn cáo buộc Coty kê khai thiếu doanh thu 123 triệu USD, khiến DB Ventures bị thất thoát 6 triệu USD tiền bản quyền đáng lẽ được nhận.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Tối cao bang New York. Coty đã đệ trình văn bản phản hồi, trong đó đề nghị tòa bác bỏ vụ kiện.

Công ty phủ nhận nước hoa Beckham từng được bán tại Poundland và khẳng định có quyền quyết định hệ thống phân phối sản phẩm. Phía Coty cho rằng DB Ventures đang sử dụng đơn kiện như một cách để "tạo cớ chấm dứt hợp đồng cấp phép trước thời hạn" và chuyển giao các hợp đồng liên quan đến thương hiệu Beckham cho một công ty khác là Interparfums.

Trong khi đó, công ty mẹ của DB Ventures là Authentic Brands Group - công ty sở hữu quyền đối với tên tuổi và thương hiệu Beckham, từ chối đưa ra bình luận.

Hơn chục năm kể từ khi giải nghệ, David Beckham đã tận dụng thành công sân cỏ để xây dựng đế chế kinh doanh riêng dựa trên tên tuổi, bản quyền hình ảnh, các thỏa thuận cấp phép và hợp tác quảng cáo toàn cầu. Ngôi sao 7X có cổ phần trong nhiều công ty. Bên cạnh thương hiệu riêng, Beckham còn ký kết nhiều hợp đồng hợp tác béo bở với các thương hiệu như: Adidas, Hugo Boss, Tudor Watches...

Cựu cầu thủ cũng có công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực phim, chương trình truyền hình, quảng cáo. Ông bố 4 con còn đẩy mạnh các khoản đầu tư, trong đó có lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Ngoài ra, cựu danh thủ người Anh còn nắm 26% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Inter Miami (câu lạc bộ được Forbes định giá khoảng 1,35 tỷ USD).

Tháng 5/2026, Forbes ước tính tài sản của David Beckham đạt 1 tỷ USD.