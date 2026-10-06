Vì sao đạo diễn 'Mưa đỏ' được mời làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

Đạo diễn "Mưa đỏ" ngồi "ghế nóng" Hoa hậu Việt Nam 2026

Sáng 6/10, họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh màn ra mắt của 53 thí sinh, đại diện ban tổ chức cũng giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí về vấn đề được quan tâm tại cuộc thi năm nay.

Một trong những vấn đề được báo chí quan tâm là cách ban tổ chức đánh giá tinh thần cống hiến của 53 thí sinh sau hành trình gần 2 tháng tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho rằng Nhan sắc, Trí tuệ và Văn hóa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng tinh thần Cống hiến. Trong môi trường số, nơi những lệch lạc về thần tượng có thể tác động tới giới trẻ, ban tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh trở thành đại sứ cho những điều tích cực.

Tinh thần này được thể hiện qua nhiều hoạt động trong hành trình nhà chung, đặc biệt những chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa. Theo ban tổ chức, các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều vùng đất và nền văn hóa, từ TPHCM, Hà Nội, Kinh Bắc đến Lai Châu.

Ban tổ chức không chỉ xem các hoạt động này là những chuyến thiện nguyện đơn thuần. Đây còn là quá trình để thí sinh sống cùng văn hóa địa phương, học cách làm việc nhóm, đưa ra quyết định và trực tiếp hiện thực hóa những ý tưởng vì cộng đồng.

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Dàn thí sinh HHVN 2026. Video: Ngọc Mai

Cũng tại buổi họp báo, Ban tổ chức công bố danh sách ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: NSƯT/Đại tá Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn "Mưa đỏ"; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội; nhiếp ảnh gia/Đạo diễn Lê Thiện Viễn; NTK Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Chia sẻ về lý do mời đạo diễn "Mưa đỏ" ngồi "ghế nóng" cuộc thi năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều lần mời diễn viên, NSND, NSƯT tham gia Ban giám khảo.

Việc lựa chọn thành viên Ban giám khảo phải dựa vào quy chế và các tiêu chí mà cuộc thi đặt ra. Mỗi cái tên được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Mỗi thành viên Ban giám khảo phải hội tụ tố chất để đánh giá những nội dung đó.

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền được nhận xét có nhiều phẩm chất phù hợp đó là sự am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa - lịch sử, cũng như vẻ đẹp bên ngoài, thần thái và năng lực diễn xuất.

Khi được hỏi về việc với thành viên ban giám khảo như thế, liệu Ban tổ chức có "mở đường" cho thí sinh dấn thân điện ảnh, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định: "Đó là điều chúng tôi mong mỏi và kỳ vọng. Biết đâu, đạo diễn sẽ tìm ra được những nhân tố tích cực trong dàn thí sinh".

"Hoa hậu Việt Nam là nơi phát hiện và bồi dưỡng năng lực của các thí sinh. Sau cuộc thi, chúng tôi mong thí sinh tiếp tục phát huy những năng lực đã được khai phá. Ở lĩnh vực nào, nếu có tâm huyết và mong muốn phát triển, thí sinh đều có thể theo đuổi", trưởng BTC nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng.

Phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử. Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục mong nhận được sự đồng hành của bạn đọc, khán giả và đặc biệt là những người làm báo.

Theo chia sẻ từ Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.

Điều ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm: Hoa hậu Hà Trúc Linh (đầm hồng) và Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi.

"Chúng tôi quan niệm, một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là một câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Trong phần thi ứng xử, đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.

Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà Ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở", Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.

Qua các mùa thi, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Theo ban tổ chức, những đóng góp ấy đã trở thành một phần của các khoảnh khắc được chờ đợi trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.

Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.