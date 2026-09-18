Vì sao danh sách ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup chỉ có 23 cầu thủ thay vì 26?

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ gồm 23 cầu thủ. Như vậy là giảm 3 người so với danh sách 26 cầu thủ được chốt trước ASEAN Cup 2026.

Trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup vẫn có 18 cầu thủ của danh sách dự ASEAN Cup. 8 cầu thủ trong danh sách ASEAN Cup không có tên dự FIFA ASEAN Cup và 5 gương mặt được bổ sung.

Vì sao lại như vậy?

3 suất giảm do điều lệ hai giải khác nhau

Phép tính "trừ 8, cộng 5" thực ra xuất phát từ quy định khác nhau của 2 giải đấu.

Tại ASEAN Cup 2026, mỗi đội được đăng ký tối đa 26 cầu thủ cho toàn giải. Trước từng trận, ban huấn luyện lựa chọn 23 người vào danh sách đăng ký thi đấu.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 quy định mỗi đội chỉ được đăng ký danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Trước đó, các đội có thể lập danh sách sơ bộ với số cầu thủ nhiều hơn, nhưng phải rút gọn trước khi bước vào giải.

Ảnh: VFF.

Bởi vậy, việc danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam giảm so với danh sách dự ASEAN Cup không có nghĩa là HLV Kim Sang Sik muốn thu hẹp đội hình hay có 3 vị trí bị bỏ trống. Mà đây là chênh lệch quân số tối đa mà 2 giải cho phép đăng ký.

5 gương mặt khác với danh sách dự ASEAN Cup 2026

5 cầu thủ có tên lần này nhưng không nằm trong danh sách 26 người được chốt trước ASEAN Cup gồm Nguyễn Văn Việt (thủ môn), Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh và Williams Minh Hoàng (Lee Williams).

Ảnh: VFF.

Trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 là với ĐT Philippines vào 19h30' ngày 26/9.