Vì sao dàn robot hình người Figure 02 của Figure AI phải tự nhảy vào lò nung chảy 75 tấn?

Sự việc diễn ra tại một xưởng đúc ở thị trấn Imatra, Phần Lan, khi toàn bộ đội ngũ robot hình người Figure 02 của hãng Figure AI (Mỹ) lần lượt tiến tới miệng lò hồ quang điện 75 tấn rồi tự gieo mình xuống dòng thép lỏng rực lửa. Đằng sau cảnh tượng kịch tính này là quyết định kỹ thuật và kinh tế dứt khoát nhằm giải phóng nguồn lực, bảo vệ bí mật công nghệ khi chuyển giao sang thế hệ kế tiếp.

Ảnh cắt từ clip.

Bài toán chi phí và nguy cơ rò rỉ công nghệ phần cứng

Trước khi kết thúc vòng đời, thế hệ Figure 02 đã trải qua đợt thử nghiệm thực tế kéo dài 11 tháng tại nhà máy Spartanburg của hãng xe BMW. Trong giai đoạn này, các cỗ máy đạt hiệu suất ấn tượng khi vận hành hơn 1.250 giờ và hoàn thành lắp ráp hơn 90.000 linh kiện. Dù vậy, khi dây chuyền thế hệ Figure 03 bắt đầu mở rộng quy mô, việc duy trì bảo dưỡng dòng robot cũ trở nên tốn kém và không còn mang lại lợi thế tài chính.

Phương án rã linh kiện theo cách truyền thống bị bác bỏ do tiêu tốn quá nhiều thời gian của đội ngũ kỹ sư. Đáng chú ý, Figure AI phải đối mặt với nguy cơ rò rỉ sở hữu trí tuệ nếu các bộ phận cơ khí tùy chỉnh lọt vào tay đối thủ. CEO Brett Adcock từng mở cuộc khảo sát cộng đồng với 46,3% ý kiến đề xuất kích nổ, nhưng giải pháp nung chảy theo gợi ý của diễn viên Arnold Schwarzenegger đã được phê duyệt nhằm vô hiệu hóa triệt để cấu trúc phần cứng độc quyền.

Thách thức triển khai trong môi trường hồ quang điện khắc nghiệt

Việc tiêu hủy không hề đơn giản khi các cơ sở tại Mỹ và Mexico từ chối tiếp nhận vì lo ngại nguy cơ cháy nổ từ cụm pin lithium-ion tích hợp. Hãng buộc phải chuyển giải pháp sang xưởng đúc tại Phần Lan, nơi sở hữu lò hồ quang điện 75 tấn hoạt động nhờ ba điện cực graphite khổng lồ. Môi trường này sinh ra bức xạ nhiệt cực lớn cùng trường điện từ dày đặc, vô hiệu hóa phần lớn thiết bị cảm biến và làm hỏng toàn bộ camera xung quanh.

Để robot thực hiện cú nhảy chính xác mà không cần điều khiển thủ công tại hiện trường, các kỹ sư ở trụ sở San Jose đã triển khai khóa huấn luyện phức tạp. Họ bố trí hệ thống đệm khí để dạy robot nhảy từ tầng hai xuống đất, kết hợp mô phỏng chuyển động từ các diễn viên đóng thế. Dù chỉ có khung thời gian 20 phút mỗi chu kỳ nung trước khi thép đông đặc, dàn Figure 02 vẫn tự động di chuyển đúng thuật toán nạp sẵn và lao vào lòng nhiệt.

Chuyển giao vật liệu và mở đường cho hệ sinh thái Figure 03

Sau khi mẻ nung hoàn tất, các khối kim loại tái chế được đóng gói để chuyển ngược về Mỹ. Figure AI dự kiến chế tác số vật liệu này thành các món đồ lưu niệm phiên bản giới hạn, đánh dấu giai đoạn phát triển đầu tiên của công ty. Hiện tại, hầu hết các mẫu Figure 02 đều đã được nấu chảy, chỉ giữ lại một số lượng rất ít tại trụ sở.

Hành động khai tử dứt khoát mở đường cho Figure 03 ra mắt vào tháng 10/2025. Thế hệ mới được thiết kế lại cấu trúc bàn tay và hệ thống cảm biến để tương thích hoàn toàn với nền tảng Helix - mô hình tích hợp thị giác, ngôn ngữ và hành động độc quyền của hãng. Tiếp đó, vào tháng 11/2025, Figure 03 tiếp tục được nâng cấp với lớp vỏ mềm, tính năng sạc không dây, âm thanh cải tiến và cụm pin an toàn hơn để sẵn sàng phục vụ trong môi trường sống gia đình.