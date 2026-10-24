Vì sao Đàm Thị Tươi bị bắt?

Năm 1989, gia đình Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) mua một thửa đất tại tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (nay là tổ 21, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Ngày 3/10/1994, UBND tỉnh Sơn La đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho gia đình, Đàm Thị Tươi không có khiếu nại gì.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đàm Thị Tươi.

Năm 2005, Tươi biết được GCNQSDĐ của gia đình bà Trần Thị Thủy (tiếp giáp kế bên) có hình thể thửa đất chồng lên đất của gia đình mình nên Tươi có đơn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết.

Cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, xác định trên GCNQSDĐ của bà Trần Thị Thuỷ có sai sót khi vẽ sơ đồ thửa đất, nhưng không chồng lấn trên thực địa, nên không thiệt hại cho gia đình Tươi.

Đàm Thị Tươi thừa nhận không bị mất đất, ngày 22/3/2005 đã ký biên bản xác định gianh giới đất của hai gia đình.

Tuy nhiên, sau đó Tươi liên tục khiếu nại, tố cáo, cho rằng việc UBND thành phố Sơn La (cũ) đã cấp GCNQSDĐ cho bà Thuỷ đã xâm phạm đất của gia đình mình và yêu cầu bồi thường.

Các cơ quan có thẩm quyền là UBND thành phố Sơn La (cũ), UBND tỉnh Sơn La đã giải quyết; TAND thành phố Sơn La (cũ), TAND tỉnh Sơn La và TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) đã xét xử, kết luận việc cấp GCNQSDĐ cho bà Thủy có sơ đồ thửa đất chồng lên đất của gia đình Đàm Thị Tươi 13,7m2 là sai.

UBND thành phố Sơn La (cũ) đã thu hồi GCNQSDĐ của bà Thuỷ theo đúng quy định và xử lý cán bộ vi phạm có liên quan; việc sai sót chỉ trên GCNQSDĐ, trên thực tế không chiếm dụng đất của gia đình Tươi; việc Tươi khiếu kiện yêu cầu bồi thường là không có căn cứ.

Mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng Đàm Thị Tươi vẫn tiếp tục nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Sơn La kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với Đàm Thị Tươi.

Từ năm 2019 đến nay, Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ các cơ quan Nhà nước, các cá nhân liên quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và niềm tin của người dân về tính đúng đắn trong hoạt động của tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhiều cán bộ, lãnh đạo cơ quan Đảng và Nhà nước tại địa phương; làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 22/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tam giam đối với Đàm Thị Tươi về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự.

Sau khi VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố và tạm giam đối với Đàm Thị Tươi theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, VKSND tỉnh Sơn La đang tích cực phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục kiểm sát điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.