Trong cuộc phỏng vấn với chương trình MD Meets của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer công bố ngày 25-11, ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, chia sẻ về nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Kushner cùng Đặc phái viên Steve Witkoff tham gia các cuộc tiếp xúc do Washington làm trung gian.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Đề cập quan hệ giữa Nga và châu Âu, ông Kushner cho rằng cuộc xung đột trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm, trong đó các nước châu Âu cung cấp tài chính và vũ khí cho Ukraine chống lại Nga.

Ông cũng cảnh báo tình hình có thể leo thang nghiêm trọng nếu các bên tính toán sai lầm.

Đặc phái viên Mỹ cũng đánh giá cao Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng nhà lãnh đạo này có kinh nghiệm chính trị, chuẩn bị kỹ trước các cuộc gặp và mong muốn đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Ông Kushner nhận định Tổng thống Putin đã thể hiện sự kiềm chế khi không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo báo Politico (Mỹ), nghị sĩ Ukraine Halyna Yanchenko cho rằng cách mô tả xung đột của ông Kushner làm sai lệch thực tế và phủ nhận vai trò độc lập của Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko cho biết ông đã nhiều lần kêu gọi thay thế 2 đặc phái viên Kushner và Witkoff trong tiến trình đàm phán.

Tại châu Âu, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Nghị viện châu Âu, phản đối nhận định về cuộc chiến ủy nhiệm và nghi ngờ khả năng giữ vai trò trung lập của ông Kushner.

Nghị sĩ Đức Roderich Kiesewetter cũng cho rằng Washington đang gây sức ép 1 chiều đối với Kiev và không hành động như 1 bên trung gian công bằng.

Ông McFaul cho biết từng tham gia đàm phán với nhà lãnh đạo Nga, nhưng không có cùng ấn tượng như ông Kushner.

Trước đó, tại vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian kết thúc ngày 11-11 ở Abu Dhabi, Nga và Ukraine nhất trí về 1 đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng vẫn còn bất đồng về các vấn đề trọng yếu, trong đó có lãnh thổ.