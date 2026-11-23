Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức dạ tiệc dành cho các nhà đầu tư lớn nắm giữ đồng meme coin - một loại tiền điện tử được tạo ra dựa trên các hình ảnh, nhân vật, câu chuyện hài hước hoặc trào lưu phổ biến trên Internet - mang tên ông tại Virginia, trong bối cảnh đảng Dân chủ cáo buộc gia đình Tổng thống tận dụng chức vụ để thu lợi từ các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa.

Sự kiện diễn ra tối 22/11 tại Trump National Golf Club ở Sterling, bang Virginia. Đây là lần thứ ba ông Trump tổ chức buổi tiệc dành riêng cho những người sở hữu đồng tiền số $TRUMP kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Theo trang web sự kiện, khách tham dự có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng như võ sĩ Floyd Mayweather, nhà đầu tư Kevin O’Leary, cựu cầu thủ NBA Tristan Thompson và nhà biểu diễn ảo thuật Lior Suchard.

Đặc quyền dành cho nhà đầu tư lớn

Quyền tham dự và quà tặng được phân chia theo lượng $TRUMP mà các nhà đầu tư nắm giữ. Trong số 185 người được lựa chọn, 120 người nhận quà lưu niệm gồm nước hoa, áp phích, vé kỷ niệm và đồng hồ mang thương hiệu Trump. 29 nhà đầu tư hàng đầu được mời dự buổi tiếp đón VIP, trong khi 4 người đứng đầu bảng xếp hạng nhận đồng hồ TRUMP bằng vàng 18 karat.

Hai sự kiện tương tự trước đó đã vấp phải chỉ trích từ đảng Dân chủ, với cáo buộc ông Trump và gia đình khai thác thương hiệu cá nhân để kiếm tiền thông qua các dự án kinh doanh và tiền mã hóa trong thời gian tại nhiệm.

Các nghị sĩ Dân chủ tuyên bố sẽ điều tra những vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích và tài sản cá nhân của Tổng thống, đồng thời thúc đẩy luật nhằm ngăn chặn những hoạt động như dạ tiệc dành cho nhà đầu tư meme coin.

Trong thư gửi hồi tháng trước, Thượng nghị sĩ Adam Schiff cùng 8 nghị sĩ khác cho rằng cơ chế phân hạng khách mời được thiết kế để khuyến khích đầu tư vào $TRUMP, qua đó giúp Tổng thống gia tăng tài sản cá nhân nhờ vị trí công vụ.

Gia đình Trump thu hàng tỷ USD từ tiền số

Theo Reuters, các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa liên quan đến ông Trump và gia đình đã tạo ra những khoản thu lớn kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cần phân biệt doanh thu của các dự án với thu nhập cá nhân và giá trị tài sản mà gia đình Tổng thống thực sự nắm giữ.

Đồng $TRUMP được ra mắt chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của ông hồi tháng 1/2025. Theo truyền thông Mỹ, dự án này đã mang lại cho gia đình Trump ít nhất 635 triệu USD. Tổng thu nhập từ 4 dự án tiền mã hóa chủ chốt của gia đình tính đến tháng 4 đạt ít nhất 2,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, sức hút của các buổi tiệc đang suy giảm. Tổng giá trị lượng $TRUMP do những người tham gia nắm giữ đã giảm từ 148 triệu USD vào tháng 5/2025 xuống còn 8,6 triệu USD trong sự kiện tháng này.

Phân tích dữ liệu blockchain do tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Public Citizen cho thấy hơn một nửa số ví điện tử trên bảng xếp hạng nhà đầu tư có liên hệ với các sàn giao dịch không cho phép người dùng tại Mỹ tham gia. Điều này cho thấy các ví có thể thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.

Trước những cáo buộc, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Tổng thống và gia đình không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tạo ra xung đột lợi ích. Bà đồng thời nhấn mạnh ông Trump đang thúc đẩy mục tiêu đưa Mỹ trở thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu.

Trong khi đó, các dự án tiền số khác của gia đình Trump cũng đối mặt với tình trạng mất giá. Theo phân tích của Reuters, nhà đầu tư bên ngoài đã thua lỗ tổng cộng hơn 5 tỷ USD tại 5 dự án tiền mã hóa và hoạt động liên quan chủ chốt của gia đình.

Khoản đầu tư của ông Trump vào Trump Media & Technology Group hiện được định giá khoảng 430 triệu USD. Những con số này tiếp tục khiến hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của gia đình Tổng thống trở thành tâm điểm tranh luận về xung đột lợi ích tại Mỹ.