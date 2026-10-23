Vì sao Đà Nẵng thu từ đất tăng mạnh, vượt gấp đôi dự toán?

Thu từ đất gấp hơn hai lần dự toán

Ngày 23/10, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, đã làm rõ những khoản thu giúp ngân sách thành phố tăng mạnh trong chín tháng đầu năm.

Theo bà Tâm, hơn 26.800 tỷ đồng thu từ đất trong 9 tháng, chiếm 41,5% tổng thu nội địa. Nguồn thu này tăng mạnh một phần nhờ thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư tại những dự án lớn. Các khó khăn được giải quyết, nhà đầu tư có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, bổ sung nguồn thu cho ngân sách.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, thông tin về kết quả thu ngân sách và nguồn thu từ đất tại buổi họp báo ngày 23/10.

Năm 2026, HĐND thành phố giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 66.325 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/9, tổng thu đã đạt 70.437 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán cả năm và tăng 76% so với cùng kỳ.

Như vậy, dù còn ba tháng mới kết thúc năm, Đà Nẵng đã thu vượt kế hoạch hơn 4.100 tỷ đồng.

Trong kết quả này, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 26.859 tỷ đồng, bằng khoảng 2,2 - 2,3 lần dự toán được giao. Riêng tiền thuê đất và thuê mặt nước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, hoàn thành 202% dự toán và tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đây là nguồn thu có sự đóng góp từ quá trình tháo gỡ khó khăn cho những dự án từng bị đình trệ vì vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư và nghĩa vụ tài chính.

Đà Nẵng hiện có 351 dự án tồn đọng thuộc diện xử lý theo Nghị quyết 29, trong đó 206 dự án đã hoàn thành tháo gỡ. Với các dự án thuộc phạm vi Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170, tỷ lệ tháo gỡ đạt 97,6%.

Tuy nhiên, việc được tháo gỡ vướng mắc không đồng nghĩa nhà đầu tư được miễn hoặc bỏ qua những khoản phải nộp trước đây.

Nguồn thu từ đất đai đóng góp hơn 26.800 tỷ đồng vào ngân sách Đà Nẵng trong chín tháng đầu năm 2026.

Bà Tâm nhấn mạnh, những nghĩa vụ tài chính pháp luật quy định doanh nghiệp phải thực hiện vẫn phải được giải quyết đầy đủ. Nhà đầu tư cũng cần chứng minh năng lực tài chính và cam kết tiến độ để tiếp tục triển khai dự án.

Đối với các dự án còn tồn đọng, thành phố tiếp tục rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính của từng nhà đầu tư, đồng thời xử lý những vướng mắc liên quan để dự án có thể triển khai theo quy định.

Không tính tiền đất, ngân sách thu được bao nhiêu?

Bên cạnh khoản thu lớn từ đất đai, tình hình thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được đề cập tại buổi họp báo.

Bà Trần Thị Thanh Tâm thông tin, trong chín tháng đầu năm, nguồn thu từ các khu vực doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 64%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35,7% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 20%.

Nhiều dự án tại Đà Nẵng được tháo gỡ vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy triển khai đầu tư.

Nếu không tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thu nội địa đạt 81,3% dự toán năm của nhóm thu tương ứng. Số liệu cơ quan thuế được Sở Tài chính dẫn lại cũng ghi nhận nguồn thu này tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng, song kết quả thực hiện dự toán chưa cao bằng mức thu chung có tính cả nguồn thu từ đất.

Trong khi khoản thu từ đất đã vượt hơn hai lần kế hoạch năm, các nguồn thu nội địa còn lại vẫn cần tiếp tục được khai thác trong những tháng cuối năm.

Để tăng nguồn thu, Đà Nẵng đang đẩy mạnh quản lý kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, chống thất thu ngân sách và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương cũng được tăng cường nhằm giải quyết vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Với kết quả đạt được sau chín tháng, thành phố dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm 2026 đạt khoảng 88.750 tỷ đồng, bằng 133,7% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 80.600 tỷ đồng, tương đương 136,6% dự toán và tăng 43,9% so với năm 2025.

Để đạt mục tiêu này, nguồn thu từ đất tiếp tục được thành phố chú trọng trong quý cuối năm. Ngoài việc giải quyết các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng tại những dự án đã được tháo gỡ, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cùng với đó, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vướng mắc tại những dự án chưa hoàn tất thủ tục, xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư và đôn đốc triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.