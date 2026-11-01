Vì sao cựu thí sinh Olympia Hà Việt Hoàng lại khuyên các 'nhà leo núi' chọn ngôi sao hy vọng?

Sau trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, cựu thí sinh Olympia Hà Việt Hoàng chia sẻ rằng, anh rất ấn tượng với màn thi đấu của cả 4 thí sinh. Theo quan điểm cá nhân của anh, dù không phải là trận Chung kết kịch tính nhất, nhưng cả 4 thí sinh lại có những cái kết rất trọn vẹn, để lại dấu ấn cá nhân rõ rệt trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Hoàng chia sẻ rằng, anh cũng rất vui khi các nhà leo núi đã tin tưởng và nghe theo lời khuyên của anh khi chọn ngôi sao hy vọng ở phần thi "về đích" của mình.

Hà Việt Hoàng chia sẻ về lý do khuyên các nhà leo núi nên chọn ngôi sao hy vọng ở phần thi Về đích.

Khi được nữ MC hỏi rằng, vì sao trước trận đấu, Hà Việt Hoàng lại khuyên cả 4 nhà leo núi nên chọn ngôi sao hy vọng, Hoàng chia sẻ: "Về mặt chủ quan, khi mình tham gia 4 cuộc thi Olympia thì mình đã không chọn ngôi sao hy vọng lần nào cả. Đó là cái tiếc nuối của mình, là một phần chưa trọn vẹn trên hành trình chinh phục Olympia.

Về mặt khách quan, các khán giả đều muốn các thí sinh hãy chơi hết mình, qua các trận thi đấu trước các bạn đã hết mình, thì đến trận chung kết khán giả tiếp tục mong muốn nhìn thấy điều đó. Và việc chọn ngôi sao hy vọng là một cái kết tuyệt vời".

Hà Việt Hoàng từng tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Hà Việt Hoàng sinh năm 2000, quê tại Hà Nội. Năm 2017, anh từng góp mặt trong trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và cán đích ở vị trí thứ ba. Sau cuộc thi, Việt Hoàng tiếp tục con đường học tập và đăng ký xét tuyển đại học. Dù không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh vẫn giành được suất học ở nguyện vọng 2, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông của trường.

Trước đó, khi tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Việt Hoàng cũng trở thành gương mặt gây chú ý nhờ màn thể hiện xuất sắc. Anh đạt điểm tuyệt đối 10 ở phần đánh giá độ khó, đồng thời nhận tổng điểm 145 – thuộc nhóm những mức điểm cao nhất chương trình từng ghi nhận. Bên cạnh khả năng ghi nhớ và vốn hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực, chàng trai còn tạo thiện cảm với khán giả bởi cách trò chuyện duyên dáng, hài hước.

Đoàn Lê Anh Đức giành giải Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra vào sáng ngày 1/11/2026. Chức vô địch thuộc về nam sinh Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) với 240 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh - THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) giành giải Á quân với 180 điểm.

Trần Võ Gia Bảo - THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) giành giải Ba với 165 điểm.

Lý Thái Dương - THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) giành giải Ba với 115 điểm.