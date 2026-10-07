Vì sao cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trả lại 200.000 USD cho 'Bầu' Đoan?

Trong vụ án liên quan đến bị can Cao Tiến Đoan (tức “Bầu” Đoan), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (viết tắt là Công ty Đông Á) trốn thuế hơn 15 tỷ và vi phạm quy định về đấu giá gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố bị can Nguyễn Văn Thi (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Thi nhận chỉ đạo của ông Đỗ Trọng Hưng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá) và ông Đỗ Minh Tuấn (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) về chủ trương tạo điều kiện cho Công ty Đông Á của bị can Cao Tiến Đoan trong quá trình tham gia đấu giá để lấy tiền “nuôi” Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá.

Bị can Nguyễn Văn Thi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Do vậy, bị can Nguyễn Văn Thi yêu cầu bị can Lê Phương Nam (khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) phụ trách công tác định giá đất về việc khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp.

Lê Phương Nam hiểu “mức giá phù hợp” là để tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp nên đã can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của Công ty tư vấn thẩm định giá Tiên Phong. Việc này giúp đưa ra giá khởi điểm thấp nhất, ở mức 230 tỷ đồng cho Dự án Quảng Thành, trực tiếp tạo điều kiện cho Công ty Đông Á tham gia đấu giá.

Ngoài ra, bị can Cao Tiến Đoan nhiều lần nhắn tin cho bị can Nguyễn Văn Thi trình bày các khó khăn về thủ tục, chậm tiến độ trong quá trình đấu giá cũng như các khó khăn về tài chính của đội bóng.

Bị can Cao Tiến Đoan (tức "Bầu" Đoan), Giám đốc Công ty Đông Á.

Bị can Cao Tiến Đoan còn nhờ bị can Nguyễn Văn Thi chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá nhanh chóng đưa dự án ra đấu giá. Do vậy, bị can Thi đã chỉ đạo bị can Lê Anh Xuân (khi đó là Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hóa) và bị can Trần Anh Chung (khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá) về việc đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để giúp đỡ bị can Đoan giải quyết khó khăn về tài chính.

Nhằm thúc đẩy việc nhanh chóng phê duyệt giá khởi điểm đưa dự án ra đấu giá, tháng 2/2024, bị can Đoan đã gặp bị can Nam tại phòng làm việc và đưa Nam 50 triệu đồng.

Tại thời điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất để tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm, Nghị định số 12/2024 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành, do đó giá khởi điểm đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành theo quy định của pháp luật là 262 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đến vụ án đã điều chỉnh lại giá đất thấp hơn so với quy định.

Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 20/1/2025, bị can Đoan đến nhà riêng của bị can Thi chúc Tết, mang theo một chai rượu và 200.000 USD đựng trong túi để “cảm ơn” bị can Thi.

Ngày 4/9/2025, bị can Thi biết được Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ các hành vi sai phạm của Công ty Đông Á và Dự án Quảng Thành.

Do đó, bị can Thi đã hẹn gặp ông Cao Hoàng Đức (Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa) tại một khu vực vắng người ở Khu công nghiệp Hoằng Long.

Trên xe ô tô, bị can Thi đưa cho ông Đức số tiền 200.000USD, đồng thời hướng dẫn ông Đức viết giấy nhận lại tiền với nội dung: “Ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”. Và để trốn tránh trách nhiệm có liên quan, bị can Thi yêu cầu ghi lùi ngày bị can Thi đưa tiền thành ngày 22/2/2025. Thời gian sau, bị can Thi nhận thức hành vi phạm tội của mình nên đã đầu thú.

22 bị can bị đề nghị truy tố:

Tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”

Cao Tiến Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Hà Văn Hiếu, Kiến trúc sư.

Lê Anh Xuân, Cựu Bí thư Thành ủy Thanh Hóa.

Trần Anh Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

Lê Mai Khanh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tào Minh Hạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm Quản lý quỹ đất TP Thanh Hóa.

Lê Thị Phương, công chức.

Trần Tất Hùng, đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh.

Trịnh Ngọc An, cựu Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa.

Lê Như Tú, cựu Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa.

Phạm Văn Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Phát Group.

Tội “Trốn thuế”

Cao Tiến Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Trương Quỳnh Anh, Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Phạm Thị Hạnh, Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Trương Thị Bình, Thủ quỹ Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Nguyễn Văn Thi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lê Phương Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Long, cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Xuân Lộc, cựu chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Đức Trí, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong.

Tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

Hoàng Văn Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Sơn.

Ngô Thị Thanh Hải, Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Sơn.