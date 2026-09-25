Vì sao cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm?

Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Theo Chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn, hiện cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang phải điều trị nội trú tại bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh nên không thể tham gia phiên tòa. Do đó, bị cáo Tiến đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, chủ tọa Võ Hồng Sơn cũng cho biết ngoài sự vắng mặt của bị cáo Tiến, còn có bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trước sự vắng mặt của các bị cáo nêu trên, đại diện VKS đánh giá việc các bị cáo Kim Tiến và Doãn Tú cùng một số luật sư và người có quyền lợi liên quan vắng mặt vì lý do khách quan, không ảnh hưởng đến phiên tòa. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, HĐXX đã tiến hành hội ý và công bố việc các bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên phiên tòa tiếp tục được làm việc.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Trước đó, hồi tháng 5, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sau đó, cựu Bộ trưởng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn (88 tỷ đồng), nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Các Luật sưu tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, là cơ sở để các Giám đốc Ban Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Cấp sơ thẩm do vậy phạt bà Tiến 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp 25 năm tù.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ; bà Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỷ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng...

Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo trong vụ có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra xác định Nguyễn Chiến Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Vị này bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Toàn cảnh phiên tòa.

Sai phạm thứ 3 trong vụ án, theo viện kiểm sát là bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.