Vì sao cột A trên ô tô luôn phải thiết kế to nhất?

Trên ô tô, những cặp trụ nằm giữa các mảng kính và cửa xe được gọi theo thứ tự từ trước ra sau là cột A, B, C và D. Trong đó, cột A nằm hai bên kính chắn gió, cột B ở giữa khoang trước và sau, cột C phía sau hàng ghế sau, còn cột D thường xuất hiện trên các mẫu SUV, MPV hoặc xe có thiết kế thân dài.

Không chỉ tạo thành khung thân xe, các cột này còn đảm nhiệm vai trò kết cấu quan trọng. Đặc biệt, cột A là bộ phận thường được thiết kế khá to dù điều này ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của tài xế.

Cách gọi tên các cột A, B, C, D trên ô tô. Ảnh: Oto Hui

Vì sao cột A lại to dù vướng tầm nhìn?

Lý do đầu tiên khiến các nhà sản xuất phải thiết kế cột A đủ lớn là yêu cầu về độ bền kết cấu. Cột A phải đủ cứng vững để đỡ mảng kính lái lớn, vốn là bộ phận khá nặng và yêu cầu cứng vững.

Khi ô tô va chạm từ phía trước hoặc bị lật, cột A chính là tấm bảo vệ đầu tiên cho những người bên trong. Bộ phận này cùng với cột B, cột C, thanh gia cường mui và các bộ phận khác đảm nhiệm chức năng chịu tải, hạn chế biến dạng cabin. Nếu bộ phận này quá yếu, không gian bảo vệ người ngồi bên trong có thể bị thu hẹp khi thân xe chịu lực lớn.

Để đáp ứng yêu cầu này, các hãng xe thường sử dụng thép cường độ cao, thép dập nóng hoặc kết cấu nhiều lớp tại những vị trí chịu lực quan trọng. Những vật liệu này có khả năng chịu ứng suất lớn, giúp hạn chế biến dạng. Tuy nhiên, dù sử dụng vật liệu tiên tiến, nhà sản xuất vẫn phải tính toán tiết diện và hình dạng cột A để bảo đảm khả năng chịu lực theo các hướng khác nhau.

Cột A trên nhiều dòng xe còn tích hợp hệ thống âm thanh và cảm biến. Ảnh minh hoạ

Lý do thứ hai là yêu cầu kiểm soát biến dạng khi xe bị lật. Trong tình huống này, phần mui có thể chịu tải trọng lớn từ trọng lượng xe và các lực tác động bên ngoài. Cột A góp phần chống sập mui, chống đỡ hệ thống khung thân để duy trì khoảng không gian an toàn cho hành khách. Vì vậy, thiết kế bộ phận này không thể chỉ dựa trên tiêu chí nhẹ và thanh mảnh.

Bên cạnh đó, cột A còn phải đáp ứng yêu cầu tích hợp các chi tiết kỹ thuật. Tùy từng mẫu xe, khu vực này có thể chứa dây dẫn điện, đầu nối, loa, vật liệu cách âm và các chi tiết hoàn thiện nội thất. Kết cấu xung quanh cũng phải tương thích với kính chắn gió, gioăng kín nước và hệ thống túi khí rèm bố trí dọc mép mui. Những yêu cầu này khiến việc thu nhỏ kích thước cột A trở thành bài toán thiết kế phức tạp.

Một yếu tố khác là tối ưu trọng lượng và chi phí sản xuất. Cột A không thể đơn giản được làm dày hơn bằng cách bổ sung vật liệu, bởi điều đó sẽ làm tăng khối lượng xe và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu hoặc điện năng. Thay vào đó, kỹ sư phải lựa chọn vật liệu, hình dạng tiết diện và phương pháp gia công phù hợp để đạt độ cứng cần thiết với khối lượng hợp lý.

Do đó, cột A trên ô tô hiện đại là kết quả của quá trình tính toán giữa độ bền, khả năng hấp thụ và truyền tải lực, trọng lượng, không gian bố trí linh kiện và chi phí sản xuất. Một cột A lớn hơn về hình thức chưa chắc đã bền hơn nếu vật liệu và cấu trúc bên trong không phù hợp.

Mục tiêu của các nhà chế tạo là tạo ra kết cấu đủ vững chắc để bảo vệ người ngồi trong xe, nhưng vẫn kiểm soát tốt kích thước và trọng lượng. Vì vậy, cột A luôn được tính toán về độ dày, kết cấu và góc nghiêng để vừa bảo đảm độ cứng cần thiết, vừa hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế.

(Tổng hợp)