Vì sao COP31 không đạt thỏa thuận chung về khí hậu?
Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đã khép lại sau 2 tuần nhóm họp tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Dù đã kéo dài quá 2 ngày so với dự kiến, các nhà đàm phán đã không thể đi đến một tuyên bố chung do những bất đồng sâu sắc đặc biệt là về cách thức loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Đây là lần đầu tiên kể từ Hội nghị Copenhagen năm 2009, một kỳ đàm phán khí hậu của Liên Hợp quốc kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào được tất cả các bên chấp thuận.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vi-sao-cop31-khong-dat-thoa-thuan-chung-ve-khi-hau-246261123235448482.htm