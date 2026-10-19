Vì sao công viên Lãm Làng gây 'sốt'?

Nhiều người hóa trang, tụ tập nhảy múa tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Cắt từ video.

Tối 17/10, Nguyễn Linh, 30 tuổi, đi dạo cuối tuần tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Trái với hình ảnh sôi động trong các video lan truyền trên mạng xã hội, công viên lúc này trở lại yên tĩnh. Cô cho biết lực lượng chức năng có mặt tại đây để nhắc nhở người dân và du khách.

"Không còn cảnh các nhóm nhảy mặc trang phục mô phỏng động vật hay sử dụng loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn. Người dân đến đây vui chơi, thư giãn, tập thể dục và gặp gỡ bạn bè", Linh kể với Tri Thức - Znews.

Công viên Lãm Làng

Theo Linh, các hoạt động vui chơi, nhảy múa và giao lưu của giới trẻ tại công viên Lãm Làng đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, hiện tượng một số người mặc trang phục khác thường, hóa trang động vật chỉ mới xuất hiện gần đây và nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các video trên mạng xã hội.

Công viên thường đông người vào dịp cuối tuần, nhất là trong khoảng 18-22h. Đây là thời điểm nhiều thanh thiếu niên và công nhân tại các khu công nghiệp lân cận đến vui chơi, gặp gỡ bạn bè sau giờ làm.

Công viên Lãm Làng tối 17/10 không còn cảnh "các idol nổi tiếng" nhảy múa, livestream. Ảnh: Đan Châu.

Đại diện UBND phường Nam Sơn cho biết chính quyền địa phương đã nhắc nhở và xử lý các hoạt động nhảy múa bị phản ánh là phản cảm, thiếu chuẩn mực từ ngày 13/10. Một số trang mạng tiếp tục đăng lại video cũ nhưng không nêu rõ thời điểm ghi hình, khiến dư luận hiểu nhầm về tình hình thực tế tại công viên.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và duy trì môi trường sinh hoạt văn minh, UBND phường Nam Sơn bố trí khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thường trực tại công viên vào các khung giờ cao điểm, từ sau 19h hàng ngày và trong những ngày cuối tuần.

Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định, ứng xử văn minh nơi công cộng; đặt các bảng quy tắc ứng xử và nội quy quản lý, sử dụng công viên tại những vị trí trung tâm, dễ quan sát.

"Thông tin tuyên truyền cũng được đăng tải trên hệ thống truyền thanh và Fanpage chính thức của phường, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ không gian và cảnh quan công viên", đại diện UBND phường cho hay.

Chính quyền phường Nam Sơn túc trực tại Công viên Lãm Làng tối 17/10. Ảnh: Đan Châu.

Vì sao gây sốt?

"Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng" là câu hát lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội 2 tuần gần đây. Ca từ hài hước, giai điệu bắt tai cùng tên địa danh mộc mạc đã khơi gợi sự tò mò, đưa công viên Lãm Làng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Trái với suy đoán của một số người cho rằng đây chỉ là địa danh hư cấu được đặt ra để tạo vần điệu, công viên hoàn toàn có thật, rộng 7.500 m2, thuộc tổ dân phố Lãm Dương, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Đây là điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương, phục vụ nhu cầu đi dạo, tập thể dục, vui chơi và giao lưu thường ngày. Công viên không có cảnh quan quy mô lớn hay các dịch vụ vui chơi thương mại.

Nhiều người hóa trang, tụ tập nhảy múa tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Cắt từ video.

Từ bài hát "Công viên Lãm Làng", nơi đây dần trở thành bối cảnh cho nhiều video meme, tiểu phẩm hài ngắn và các màn hóa trang, giao lưu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên Google Maps, địa điểm được chấm 4,3/5 sao với gần 400 lượt đánh giá. Nhiều tài khoản để lại bình luận hài hước, biến phần nhận xét trên bản đồ thành nơi giao lưu của cộng đồng mạng.

Các video lan truyền ghi lại cảnh nhiều người hóa trang thành những nhân vật khác nhau, từ Tôn Ngộ Không, cướp biển vùng Caribbean đến các con vật như voi, gà, khỉ. Họ cùng xuất hiện, giao lưu hoặc nhảy múa trong khuôn viên công viên.

Trước khi chính quyền vào cuộc, khu vực còn tập trung các nhóm thanh niên livestream (phát trực tiếp) và phát nhạc lớn bằng loa kéo. Các video này kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về hoạt động giải trí cá nhân, cách ứng xử nơi công cộng và giữ gìn không gian sinh hoạt chung.

Không còn cảnh nhảy múa, livestream tại công viên Lãm Làng tối 17/10. Ảnh: Đan Châu.

Phường Nam Sơn đề nghị người dân và du khách chung tay bảo vệ, phát huy giá trị công trình; giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường và trồng hoa, cây xanh theo quy định.

Phường cũng khuyến cáo không tụ tập đông người để kích động hoặc tuyên truyền các hành vi trái pháp luật. Người dân và du khách không viết, vẽ, dán quảng cáo hoặc trèo lên công trình; hái hoa, bẻ cành, phá rào, trèo cây hái quả; bày bán hàng hóa trái quy định, vệ sinh không đúng nơi quy định.