Vì sao cổng Parabol ĐH Bách khoa Hà Nội nhỏ nhẹ nhưng mất nửa tháng để di dời 20m?

Theo đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy (Thần đèn Tư Luỹ), cổng Parabol sẽ được di dời nguyên khối và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11. Dù phương án kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, riêng thời gian dịch chuyển cổng đến vị trí mới ước tính mất khoảng 10 - 15 ngày.

Lý giải về thời gian thi công kéo dài đối với một hạng mục nhỏ gọn, đại diện đơn vị thi công cho biết: “Cổng Parabol tuy có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, nhưng quá trình thi công không hề dễ dàng. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở kết cấu vòm cong phía trên, không có hệ thống đà kiềng chân và đà kiềng khóa liên kết trên cao. Khi thực hiện nâng kích và dịch chuyển, khả năng chịu lực cũng như chống chịu dao động của cổng thấp hơn đáng kể so với kết cấu cổng thông thường, đòi hỏi từng thao tác kỹ thuật phải hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng”.

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Việc di dời cổng được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A (đoạn qua đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, Hà Nội). Từ đầu tháng 11, khu vực lối ra vào cổng trên đường Giải Phóng đã được dựng hàng rào tôn cao hai mét, chiếm một phần vỉa hè để đảm bảo an toàn thi công.

Hiện đơn vị thi công đã bóc dỡ lớp bê tông bề mặt để triển khai các bước xử lý kỹ thuật nền móng.

Khánh thành năm 1965, cổng Parabol có chiều cao khoảng 12,5m, khoảng cách giữa hai chân cổng rộng tám mét. Tên gọi của công trình bắt nguồn từ thiết kế đường cong hình học đặc trưng, mô phỏng đồ thị hàm số trong toán học và kỹ thuật, gắn liền với lịch sử hơn sáu thập kỷ của ĐH Bách khoa Hà Nội.