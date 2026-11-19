Trong bối cảnh xe điện thuần túy vẫn đặt ra những yêu cầu nhất định về hạ tầng sạc và thói quen sử dụng, xe hybrid đang trở thành một trong những hướng điện hóa được nhiều nhà sản xuất theo đuổi. Việc kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện không chỉ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu mà còn mang đến sự linh hoạt trong sử dụng, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển cả trong đô thị và đường dài.

Tổng quãng đường vận hành của Omoda C5 SHS-H có thể vượt 1.000 km trong điều kiện phù hợp.

Các hãng xe mở rộng giải pháp điện hóa

Cùng với sự phát triển của thị trường, nhiều nhà sản xuất đang nghiên cứu và phát triển các hệ truyền động hybrid với tên gọi, cấu hình và cách thức phối hợp nguồn động lực khác nhau.

Chẳng hạn, Omoda & Jaecoo đang giới thiệu hệ thống Super Hybrid System (SHS) với hai cấu hình SHS-H và SHS-P. Trong đó, SHS-H thuộc nhóm hybrid tự sạc, còn SHS-P là công nghệ plug-in hybrid, cho phép bổ sung năng lượng từ nguồn điện bên ngoài.

Một trong những ưu điểm của SHS-H là người dùng không cần sạc điện từ nguồn bên ngoài. Xe có thể bổ sung năng lượng cho pin khi vận hành và thu hồi năng lượng khi giảm tốc, giúp duy trì sự thuận tiện tương tự xe xăng truyền thống.

Với cấu hình SHS-H, mẫu Omoda C5 SHS-H được doanh nghiệp công bố có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km và tổng quãng đường vận hành có thể vượt 1.000 km trong điều kiện phù hợp. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện.

Ở cấu hình SHS-P, mẫu Jaecoo J7 SHS-P được giới thiệu với khả năng vận hành kết hợp điện và xăng. Trong hành trình Super Hybrid Marathon tại Việt Nam do doanh nghiệp tổ chức, mẫu xe này ghi nhận tổng quãng đường 1.499,62 km, trong đó có 160,4 km vận hành thuần điện, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 3,6 lít/100 km.

Các kết quả trên cho thấy tiềm năng của hệ truyền động hybrid trong việc kết hợp ưu thế của động cơ điện và động cơ đốt trong.

Trên thực tế, hiệu quả của xe hybrid phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện giao thông, tốc độ di chuyển, tải trọng, địa hình, nhiệt độ môi trường và phong cách lái xe. Riêng với PHEV, tần suất sạc pin và tỷ lệ quãng đường vận hành bằng điện cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh hiệu quả nhiên liệu, công nghệ hybrid còn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, đặc biệt trong những tình huống di chuyển chậm hoặc thường xuyên tăng giảm tốc tại đô thị.

SHS-P – Khi xe điện và xe xăng bổ trợ cho nhau

Một hệ thống khác được Omoda & Jaecoo trang bị cho các mẫu xe của mình là SHS-P - công nghệ plug-in hybrid mở rộng khả năng sử dụng năng lượng điện. Khác với hybrid tự sạc, plug-in hybrid có thể nạp điện từ nguồn bên ngoài, cho phép xe vận hành thuần điện trong những điều kiện phù hợp. Trong khi đó, động cơ xăng có thể giúp xe mở rộng phạm vi hoạt động.

Jaecoo J7 SHS thuộc Top 2 các mẫu xe SUV plug-in hybrid bán chạy tại Thái Lan, được trang bị công nghệ Super Hybrid System tiên tiến.

Jaecoo J7 SHS-P là đại diện tiêu biểu của công nghệ này trong danh mục sản phẩm Omoda & Jaecoo tại Việt Nam.

Trong hành trình Super Hybrid Marathon tại Việt Nam, xe ghi nhận tổng quãng đường 1.499,62 km, trong đó có 160,4 km vận hành thuần điện, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 3,6 lít/100 km.

Những con số này thể hiện tiềm năng của công nghệ plug-in hybrid trong việc kết hợp khả năng di chuyển bằng điện với sự linh hoạt của động cơ xăng. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng thực tế phụ thuộc vào tần suất sạc, mức pin, điều kiện vận hành và thói quen di chuyển của khách hàng.

Giải pháp phù hợp với hành trình của người Việt

SHS là một phần trong chiến lược phát triển công nghệ năng lượng mới của Tập đoàn Chery, hướng đến mở rộng khả năng ứng dụng điện hóa trên nhiều dòng sản phẩm.

Theo đó, tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra ở Vu Hồ (Trung Quốc), tập đoàn tiếp tục giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và hệ sinh thái thông minh, trong đó có robot thông minh AiMOGA với khả năng nhận diện, tương tác và ghi nhớ sở thích người dùng.

Những nền tảng nghiên cứu và phát triển này tạo điều kiện để Omoda & Jaecoo tiếp tục hoàn thiện các giải pháp truyền động điện hóa.

Khi thói quen sử dụng vẫn là yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe, công nghệ hybrid có thể đóng vai trò cầu nối, giúp khách hàng Việt tiếp cận những lợi ích của điện hóa mà không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển.

SHS-H hướng đến người dùng ưu tiên sự thuận tiện, tiết kiệm nhiên liệu và không cần sạc ngoài. Trong khi đó, SHS-P phù hợp với khách hàng muốn khai thác khả năng vận hành bằng điện trong sinh hoạt hàng ngày nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi đi xa.

Việc phát triển đồng thời nhiều giải pháp công nghệ cũng phản ánh định hướng của Omoda & Jaecoo Việt Nam: công nghệ tiên tiến cần mang lại giá trị thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng.