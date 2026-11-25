Trưa 25/11, Tập đoàn Trung Nam thực hiện vận hành thử liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM tại Nhà quản lý trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối. Đây là đợt chạy thử đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM sau 10 năm triển khai Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào lúc 11h ngày 25/11, cửa van số 1 và số 4 của cống Mương Chuối được đóng. Đến 11h30, cửa van số 2 và số 3 bắt đầu đóng. Đến gần 12h, cả 4 cửa van chính đóng kín, hoàn thành quá trình ngăn triều.

Ông Phạm Đức Pha, Trưởng phòng Kỹ thuật vận hành toàn dự án ngăn triều, cho biết quy trình vận hành các cống bao gồm thời gian hạ cửa, thời gian chờ và thời điểm nâng cửa. Tùy vào quy mô, trọng lượng và đặc điểm của từng công trình mà thời gian vận hành sẽ khác nhau. Riêng tại cống Mương Chuối, do cửa cống có kích thước và trọng lượng lớn nên thời gian hạ mỗi cửa ít nhất khoảng 30 phút, một số cửa có thể mất đến 45 phút. Sau khi hạ cửa, đơn vị vận hành sẽ liên tục theo dõi mực nước ở hai bên cống và cập nhật thông tin về trung tâm điều hành.

Khi thủy triều rút, mực nước phía sông hạ xuống và mực nước phía trong cống tương đối cân bằng, trung tâm sẽ phát lệnh nâng cửa. Việc đóng, mở các cống được thực hiện theo lịch thủy triều và quy trình vận hành đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng.

Riêng cống Mương Chuối là công trình lớn nhất trong dự án, có 4 cánh cửa nên quy trình vận hành phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Đối với các cống có trạm bơm, việc kích hoạt máy bơm phụ thuộc vào tình hình thực tế. Nếu trong quá trình đóng cửa, nước tràn vào phía trong quá nhiều do sự cố, đơn vị vận hành sẽ kích hoạt máy bơm để đưa lượng nước này ra ngoài, góp phần giảm ngập. Trường hợp cửa cống đóng bảo đảm yêu cầu thì hầu như không cần vận hành máy bơm.

Theo quy định, 2 cánh cửa ở hai bên biên phải được đóng trước, sau đó mới đến 2 cánh ở giữa nhằm hạn chế dòng nước xoáy gây xói lở khu vực bờ. Trong khi đó, những cống chỉ có 1 hoặc 2 cánh cửa có thể vận hành đóng đồng thời do không gặp trở ngại tương tự.

Sau khi hoàn tất đóng cửa van, mực nước phía bên trong được giữ ổn định để hạn chế nước triều đi vào vùng bảo vệ.

Đợt vận hành thử liên hoàn là một trong những công đoạn cuối để đánh giá khả năng phối hợp giữa các hạng mục, bước đầu kiểm chứng hiệu quả dự án.

Dự án được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km², tương đương một phần tư diện tích TP.HCM trước sáp nhập, trải trên địa bàn 19 quận, huyện cũ, với khoảng 6,5 triệu người hưởng lợi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, công trình giữ vai trò chủ lực trong thực hiện quy hoạch thủy lợi 1547, có nhiệm vụ ngăn nước triều từ các sông lớn chảy vào khu vực nội đô và kiểm soát mực nước kênh rạch bên trong.

Ngoài ngăn triều, công trình còn hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa. Hệ thống cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước hiện hữu.

Ngoài 6 cống lớn, dự án có 2 cống kiểm soát triều Cầu Kinh, Bà Bướm; khoảng 6 km đê bao, kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh và các cống nhỏ dọc tuyến. Toàn bộ cống ngăn triều được vận hành từ nhà quản lý trung tâm thông qua SCADA, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu.