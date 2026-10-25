Vì sao concert BigBang ở Mỹ Đình cháy vé?

Tối 24/10, BigBang gồm ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo ban tổ chức, đêm nhạc thu hút khoảng 45.000 khán giả. Sức nóng của concert BigBang còn thể hiện ở thị trường vé khi nhiều hạng được rao bán với giá cao gấp nhiều lần niêm yết, đặc biệt trong những giờ sát thời điểm chương trình diễn ra. Càng sát giờ diễn, vé càng khan hiếm. Ngay cả phe vé cũng tìm kiếm vé và sẵn sàng mua lại với giá cao gấp 3, 4 lần so với giá gốc.

Theo ghi nhận, vé CAT 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng được đẩy lên mức 12-15 triệu đồng. Khi chương trình chính thức diễn ra, đám đông khán giả vẫn đứng bên ngoài sân Mỹ Đình vì không có vé. Tình trạng này phản ánh nhu cầu lớn của khán giả trong bối cảnh vé khan hiếm trước giờ diễn.

Sức hút của BigBang sau 20 năm

Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên sức hút của concert, trong đó nổi bật là vị thế của BigBang trong lịch sử Kpop. Từ những năm 2000, BigBang đã sở hữu lượng fan đông đảo tại quốc tế, bao gồm Việt Nam.

Là một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất thế hệ thứ hai, BigBang vẫn duy trì sức ảnh hưởng sau hơn hai thập kỷ hoạt động. Tờ The Korea Times gọi nhóm là “ông hoàng Kpop” trong bài đăng mới đây.

Hai mươi năm sau ngày ra mắt, BigBang cho thấy sức sống đáng chú ý của một nhóm nhạc đã trải qua nhiều biến động về đội hình và những giai đoạn gián đoạn hoạt động, nhưng vẫn đủ sức thu hút sự quan tâm của công chúng. Ca khúc mới BiiiG cùng chuyến lưu diễn thế giới không chỉ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm mà còn cho thấy nhóm vẫn có sức hút với cả sản phẩm mới lẫn những bản hit gắn liền tên tuổi.

Sự trở lại của BigBang không chỉ thu hút khán giả tại Hàn Quốc. Các thị trường âm nhạc lớn ở châu Á cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể của người nghe dành cho nhóm. Trong khi đó, tại Việt Nam, sức hút của concert còn thể hiện qua sự đa dạng về độ tuổi của khán giả.

Concert BigBang tại Mỹ Đình thu hút 45.000 khán giả. Ảnh: Việt Hà.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews tại sân Mỹ Đình, người hâm mộ tới xem chương trình đến từ nhiều nơi khác nhau bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan… và thuộc nhiều thế hệ, từ những khán giả sinh vào thập niên 1980, 1990 đến những người sinh sau năm 2000. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của BigBang không chỉ gắn với một thế hệ người nghe, mà còn tiếp tục được duy trì qua thời gian.

N.Xuân (đến từ Hà Nội) cho biết cô sinh năm 2003 nhưng yêu thích âm nhạc Kpop thế hệ thứ 2, đặc biệt nhóm BigBang. Cô biết tới rồi dần yêu thích âm nhạc của nhóm cách đây nhiều năm, thông qua các kênh truyền hình ca nhạc tương tác phát triển vào những năm cuối thập niên 2000 và đầu 2010. Cô yêu thích âm nhạc mang màu sắc hip hop, R&B khác biệt và đặc trưng của BigBang.

Với đối tượng khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, họ đều đã đi làm nhiều năm nên kinh tế ổn định. Thành phần này lại chiếm phần lớn trong concert BigBang. Do đó, việc vé được tẩu tán nhanh chóng cũng dễ hiểu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông kiêm quản lý nhiều ca sĩ Việt Huy Trần Jack nhận định BigBang có bề dày tròn trịa 20 năm với rất nhiều bài hát nổi tiếng quốc tế, chẳng hạn Haru Haru, Bang Bang Bang, Lies… Bên cạnh đó, bài hát solo của các thành viên cũng thành công không kém và đa dạng thể loại.

Trong đó, G-Dragon nổi bật với chất rap, màu sắc biến hóa. Tae Yang rất giỏi trong những giai điệu sexy kết hợp âm nhạc R&B. Còn Dae Sung có khiếu nói chuyện hài hước, âm nhạc vừa truyền cảm hứng, vừa rất đậm văn hóa nhạc trot Hàn Quốc.

“Ba người solo mang 3 màu sắc, nhưng khi kết hợp lại tạo nên những bài hát đủ sức lấp đầy xúc cảm nhiều thế hệ yêu nhạc. Do đó, việc chương trình thu hút khoảng 45.000 khán giả là điều dễ hiểu. Và trong số 45.000 khán giả mỗi đêm này, không ít người chọn đi cả 2 đêm. Từ những anh chị fan lớn tuổi có điều kiện, đến các bạn trẻ. Trong đêm diễn đầu tiên, tôi ngồi khu trung tâm và cũng đã tìm hiểu, bắt chuyện với khá nhiều bạn. Đến 50% người tôi hỏi, đều trả lời họ đi cả hai đêm. Do đó, vé đã ít lại càng thêm khan hiếm”, anh Huy Trần Jack nói.

3 thành viên vẫn giữ được năng lượng biểu diễn ấn tượng sau nhiều năm hoạt động.

Văn hóa đu concert ngày càng phát triển của fan Việt

Khi được hỏi thành công của concert BigBang có phản ánh năng lực tổ chức concert ở Việt Nam hiện tại không, chuyên gia truyền thông chia sẻ: “Văn hóa đi xem concert đã đến và gần hơn với nội địa Việt hơn bao giờ hết. Kích cầu du lịch và kinh tế cho thành phố, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ trong, ngoài nước. Đây là một bài toán nhân hệ số. Bằng chứng là hầu hết mọi khách sạn Hà Nội cháy phòng. Sau concert, quá nửa đêm, xe công nghệ, taxi vẫn không đủ để đáp ứng hết lượng khách này. Sảnh khách sạn gần đó, dù đắt đỏ, nhưng vẫn đông khách ghé vào ăn uống, thư giãn, ngồi chờ bớt tắc đường để về.

Tôi nghĩ mỗi năm, chúng ta làm được vài concert chất lượng thế này, các thành phố lớn sẽ được kích cầu vượt bậc. Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai 'say hi'... đã và đang làm rất tốt chuỗi đêm diễn để người dân quen dần văn hóa đu concert. Đây là lúc hoàn toàn thích hợp, để các tên tuổi hạng A, hạng S thế giới ‘ghé thăm’ Việt Nam”.

Sau vài năm tổ chức thành công nhiều concert lớn, chất lượng về cả dàn dựng lẫn âm thanh, ánh sáng, âm nhạc... Việt Nam dần nâng cao uy tín trong lĩnh vực này. Không chỉ concert, lễ hội âm nhạc nội địa mà nhiều sự kiện quốc tế, chẳng hạn BlackPink tại sân Mỹ Đình, sau đó là Super Junior, 2NE1, Tiffany... diễn ra thành công. Qua đó, khán giả trong nước cũng như quốc tế càng tin tưởng để chọn đây là điểm đến của họ.

Hình ảnh G-Dragon trong concert.

Về chất lượng đêm diễn BigBang tại Mỹ Đình, anh Huy Trần Jack đánh giá các clip art trình chiếu để chuyển chương biểu diễn, band nhạc, các thành viên Big Bang hát live và sự nhiệt tình của khán giả tối 24/10 đều ấn tượng.

“Ở một số concert nghệ sĩ quốc tế tôi đã xem, màn hình LED có độ trễ vài giây. Tuy nhiên, show BigBang tại Hà Nội tối qua, hầu như không có độ trễ hình. Quay phim trình chiếu cũng rất kỹ thuật, các vé ở xa phía sau vẫn có thể theo dõi đầy đủ đêm nhạc qua màn hình LED”, anh nói.

Tuy nhiên, anh chỉ ra điểm trừ cần khắc phục để phát triển concert Việt là tình trạng phe vé. Anh chia sẻ do không thể săn vé qua hệ thống nên mua vé qua trung gian. Đến lúc tới sân vận động, anh bị trung gian hét giá lên gấp 3-4 lần so với mức giá thỏa thuận ban đầu. Sau đó, anh với nhóm bạn phải mua vé ở 3 nơi hoàn toàn khác nhau dẫn đến ngồi khác khu.

Theo dự định ban đầu, anh chỉ xem đêm concert đầu tiên của BigBang vào tối 24/10 vì vướng lịch trình công việc. Nhưng do ấn tượng với đêm diễn và mong muốn được trải nghiệm thêm, anh quyết định tìm vé để xem concert thứ 2 vào tối 25/10 dù biết khó khăn với tình trạng khan hiếm hiện giờ.