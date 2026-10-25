Vì sao con người thường day dứt về những điều đã qua?

Trong cuộc sống, có những quyết định chỉ khiến ta băn khoăn trong chốc lát, nhưng cũng có những lựa chọn để lại sự nuối tiếc suốt nhiều năm. Đó có thể là cơ hội nghề nghiệp từng bỏ lỡ, lời nói làm tổn thương người thân, một mối quan hệ không được trân trọng hoặc kế hoạch quan trọng chưa từng bắt đầu.

Sự nuối tiếc thường xuất hiện khi con người so sánh thực tế với một khả năng khác mà họ cho rằng có thể tốt đẹp hơn. Ta tự hỏi: Nếu ngày ấy quyết định khác đi, liệu cuộc sống hiện tại có tốt hơn không? Nếu mạnh dạn thêm một chút, liệu mình đã không bỏ lỡ cơ hội?

Trong tâm lý học, kiểu suy nghĩ này được gọi là tư duy phản thực tế, đó còn gọi là quá trình hình dung những kết quả khác với điều thực sự đã xảy ra. Tuy nhiên, những kịch bản tưởng tượng không phải bằng chứng cho thấy cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn nếu ta lựa chọn khác. Một quyết định có vẻ sai lầm khi nhìn lại có thể từng là phương án hợp lý nhất với thông tin, kinh nghiệm và hoàn cảnh mà ta có vào thời điểm đó.

Hiểu được điều này giúp mỗi người nhìn nhận quá khứ công bằng hơn. Thay vì chỉ đánh giá bản thân bằng kết quả cuối cùng, hãy xem xét cả những điều mình đã biết, những giới hạn phải đối mặt và các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Sống tốt hơn hôm nay thay vì cố sửa lại ngày hôm qua. Ảnh: @Meta AI.

Khi nuối tiếc trở thành gánh nặng tinh thần

Nuối tiếc có thể mang lại bài học, nhưng nếu liên tục quay lại những sự việc đã qua mà không tìm được hướng giải quyết, cảm xúc này dễ trở thành gánh nặng.

Một người từng bỏ lỡ cơ hội thăng tiến có thể liên tục trách mình thiếu quyết đoán. Người từng làm tổn thương bạn bè có thể cho rằng bản thân không xứng đáng với những mối quan hệ tốt đẹp. Khi đó, sự chú ý không còn hướng vào điều có thể sửa chữa mà tập trung vào việc trừng phạt chính mình.

Điều cần phân biệt là nhìn lại để hiểu và lặp lại quá khứ trong tâm trí. Nhìn lại có mục đích giúp ta nhận ra nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thay đổi. Ngược lại, tự hỏi mãi “Tại sao mình lại làm như vậy?” mà không tìm được thông tin mới có thể khiến cảm giác bất lực kéo dài.

Khi nhận thấy bản thân đang mắc kẹt trong những suy nghĩ cũ, hãy thử chuyển câu hỏi từ “Làm sao để mọi chuyện chưa từng xảy ra?” sang “Từ chuyện này, mình có thể làm gì khác đi trong tương lai?”. Quá khứ không thể viết lại, nhưng cách ứng xử ở hiện tại vẫn có thể thay đổi.

Phân biệt nhận trách nhiệm với tự kết tội bản thân

Một sai lầm phổ biến khi đối diện với nuối tiếc là đồng nhất hành động chưa đúng với toàn bộ con người mình. Thay vì thừa nhận “Tôi đã xử lý tình huống thiếu cẩn trọng”, ta kết luận “Tôi luôn là người thất bại”. Sự đánh đồng này khiến một sự việc cụ thể trở thành phán quyết nặng nề về giá trị bản thân.

Nhận trách nhiệm có nghĩa là nhìn thẳng vào hành động, thừa nhận hậu quả và tìm cách khắc phục. Tự kết tội lại khiến con người tập trung vào sự xấu hổ, liên tục hạ thấp bản thân mà chưa chắc cải thiện được điều gì.

Nếu từng nói lời gây tổn thương, ta vẫn cần xin lỗi và thay đổi cách giao tiếp. Nếu đưa ra quyết định thiếu trách nhiệm, ta cần nhìn nhận hậu quả và xây dựng cách phòng tránh.

Mặt khác, sự cảm thông với bản thân chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng tinh thần chịu trách nhiệm. Ta có thể thừa nhận mình đã sai mà không nên cho rằng bản thân mãi mãi không thể sửa đổi.

Bốn bước biến nuối tiếc thành kinh nghiệm sống

Thứ nhất, xác định chính xác điều khiến mình nuối tiếc. Hãy viết ra sự việc, quyết định hoặc lời nói cụ thể khiến bản thân day dứt. Tránh những kết luận chung chung như “Tôi đã phá hỏng tất cả”. Xác định đúng vấn đề giúp ta phân biệt điều thực sự xảy ra với những suy diễn tiêu cực về bản thân.

Thứ hai, đánh giá sự việc dựa trên hoàn cảnh lúc đó. Hãy xem xét mình đã có thông tin gì, chịu những áp lực nào và những yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Cách nhìn này không nhằm xóa bỏ trách nhiệm mà giúp đánh giá sai lầm chính xác hơn, tránh sử dụng kiến thức hiện tại để phán xét một phiên bản bản thân trong quá khứ.

Thứ ba, tìm ra bài học có thể áp dụng. Nếu từng bỏ lỡ cơ hội vì thiếu chuẩn bị, hãy xây dựng kế hoạch học tập hoặc rèn luyện kỹ năng. Nếu một mối quan hệ rạn nứt vì thiếu giao tiếp, hãy học cách lắng nghe và trao đổi thẳng thắn hơn. Bài học chỉ thực sự hữu ích khi được chuyển thành hành động cụ thể.

Thứ tư, chấp nhận những điều không thể sửa chữa. Không phải mọi sai lầm đều có thể khắc phục hoàn toàn. Có người không còn cơ hội gặp lại người thân để nói lời xin lỗi; có cơ hội nghề nghiệp không thể quay trở lại. Khi ấy, ta có thể giữ lại bài học, trân trọng những mối quan hệ còn hiện hữu và lựa chọn cách sống có trách nhiệm hơn từ hôm nay.

Nuối tiếc có thể mang lại bài học, nhưng nếu liên tục quay lại những sự việc đã qua mà không tìm được hướng giải quyết, cảm xúc này dễ trở thành gánh nặng. Ảnh: @Meta AI.

Sống tốt hơn hôm nay thay vì cố sửa lại ngày hôm qua

Con người không thể quay ngược thời gian để đưa ra lựa chọn khác, nhưng có thể sử dụng những trải nghiệm đã qua để điều chỉnh cách sống. Sự trưởng thành không đòi hỏi chúng ta phải luôn đúng; nó đòi hỏi khả năng nhận ra khi mình chưa đúng và sẵn sàng thay đổi.

Nuối tiếc cũng không nhất thiết phải biến mất hoàn toàn mới có thể bước tiếp. Đôi khi, ta vẫn nhớ một cơ hội đã mất hoặc một sai lầm cũ, nhưng không còn để nó quyết định cách nhìn nhận bản thân và tương lai.

Thay vì liên tục tưởng tượng cuộc đời sẽ ra sao nếu mọi chuyện khác đi, hãy tập trung vào những việc còn có thể thực hiện: nói lời cần nói, sửa chữa điều có thể sửa, học kỹ năng còn thiếu và dành thời gian cho những giá trị quan trọng.

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