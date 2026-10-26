Tác giả: Cameron R. Hanes / Alpha Books - NXB Công Thương

Vượt qua giới hạn

Vượt qua giới hạn là cuốn hồi ký chân thực của Cameron Hanes – một thợ săn cung và vận động viên siêu marathon hàng đầu thế giới. Cuốn sách phơi bày trần trụi cuộc chiến chống lại sự lười biếng thông qua hành trình khắc nghiệt của Cameron Hanes – những chặng chạy siêu marathon kiệt sức và các chuyến săn cung nghẹt thở giữa vùng hoang dã – để chứng minh một điều: Giới hạn chỉ là ảo tưởng.

Vì sao con người thường đầu hàng sự yếu đuối?

Sự yếu đuối tinh thần khiến con người đánh mất lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân. Theo Joe Rogan, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ mới là cách vượt qua giới hạn.

Sự yếu đuối ám ảnh đám đàn ông. Tất cả bọn họ.

Tôi không nói về sự yếu đuối thể chất, như kiểu không đủ sức nâng những vật nặng. Không, tôi muốn nói về nỗi yếu đuối thực sự: yếu đuối tinh thần.

Sự yếu đuối của ý chí.

Sự bất lực trong hành động.

Đó mới là thứ ăn mòn một người đàn ông. Một số người sẽ nói rằng họ không quan tâm, và đưa ra đủ những lý lẽ đầy thuyết phục rằng họ thích sống lười biếng, nhưng nếu ngồi riêng với họ, trao cho họ một viên thuốc có khả năng mang lại tinh thần bất khuất cùng ý chí bền bỉ để thành công, tất cả đều sẽ uống.

Tất cả bọn họ.

Từng người một.

Sự yếu đuối ám ảnh tất cả chúng ta.

Cameron Hanes, thợ săn bằng cung và cũng là vận động viên sức bền, diễn giả truyền cảm hứng và tác giả nổi tiếng người Mỹ. Cameron được biết đến với ý chí sắt đá cùng lối sống kỷ luật, khắc kỷ. Ảnh: Speedland.

Mỗi lần chúng ta không gắng sức là một lần lòng tự trọng bị bào mòn. Nó lấy đi sự tự tôn và dập tắt niềm tin vào năng lực bản thân. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc hối tiếc, những lúc biết mình có thể làm tốt hơn, nhưng lại không làm.

Nghệ thuật thật sự để sống một cuộc đời viên mãn là giảm thiểu những khoảnh khắc “cái tôi hèn yếu” trong ta giành chiến thắng, đồng thời tối đa hóa khả năng vươn lên và chiến đấu.

Đó là cả một nghệ thuật.

Đáng tiếc thay, phần lớn chúng ta không coi cuộc đời mình là một tác phẩm nghệ thuật.

Phần lớn chúng ta sẽ rời bỏ cuộc đời này như một bức tranh còn dang dở – một cái bóng mờ nhạt so với những gì chúng ta có thể trở thành, nếu chúng ta dốc lòng rèn luyện tâm trí và không ngừng buộc cơ thể phải hành động.

Chúng ta chỉ nỗ lực khi có động lực, còn phần lớn thời gian, chúng ta tìm cớ để ngủ và than vãn, thay vì thúc ép bản thân vượt qua ngưỡng của vùng an toàn.

Rất hiếm người có thể đặt lưng xuống giường vào cuối ngày với sự tự tin tuyệt đối rằng mình đã làm hết sức rồi, và lại càng hiếm người có thể duy trì được điều đó một cách bền bỉ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến khi những ngày tháng lười biếng và tự thương hại chỉ còn là một ký ức xa xôi, bị vùi lấp bởi những năm tháng của hành động và kỷ luật.

Đó là cả một nghệ thuật và một trong những bậc thầy đương đại của nghệ thuật này chính là bạn thân của tôi – Cameron Hanes.

Với những người chưa biết anh, chỉ cần lướt qua trang Instagram của Cameron, sẽ thấy một thợ săn bằng cung tên thích nâng tạ và chạy đường mòn. Nhưng để thực sự hiểu Cam, cần phải quan sát kỹ lưỡng, trong một thời gian dài hơn nhiều. Anh là bậc thầy của một loại hình nghệ thuật hiếm khi được nhắc đến – nghệ thuật tối ưu hóa cuộc sống. Trong đó, từng lớp nỗ lực và kỷ luật chồng chất lên nhau đã tạo nên chiều sâu và kết cấu cho một cuộc đời – những điều mà người quan sát hời hợt và thiếu am hiểu sẽ khó lòng nhận ra. Đây là một môn nghệ thuật mà chỉ những ai đang miệt mài rèn luyện mới thực sự hiểu và trân trọng nỗ lực bền bỉ phi thường ấy.

Hãy tìm hashtag #keephammering trên Instagram.

Tính đến thời điểm tôi viết bài này, đã có hơn 449.000 bài đăng, tất cả đều được truyền cảm hứng từ cách Cameron Hanes sống.

Trong thế giới của anh ấy, không có ngày nghỉ. Những ngày không tiến bộ là những ngày lãng phí.

Việc rèn luyện không bao giờ kết thúc, và “cái tôi hèn yếu” bên trong sẽ không có cơ hội nào để trỗi dậy.

Rất nhiều người rao giảng về điều này.

Nhưng thực tế, việc cố tỏ ra mình là một kẻ “máu chiến” phổ biến đến phát ngán.

Nhiều kẻ làm màu trong số này sẽ đăng những câu trích dẫn truyền động lực trên mạng xã hội, thậm chí đưa ra những lời khuyên chẳng ai hỏi về cách “theo đuổi ước mơ” và “theo đuổi mục tiêu”, nhưng tôi đoán rằng nếu tình cờ nhìn vào cuộc sống của họ, bạn sẽ bắt gặp cảnh phần lớn những kẻ này chỉ đang ăn vặt và canh xem bài đăng của mình có bao nhiêu lượt thích.