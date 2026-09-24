Vì sao con người không dám khám phá vùng biển dưới lớp băng Nam Cực khắc nghiệt nhất Trái Đất?

Nếu phải chọn một vùng biển trên Trái Đất có diện mạo giống một thế giới ngoài hành tinh nhất, Nam Băng Dương là ứng viên đặc biệt. Nơi đây không cần tường thành hay hệ thống phòng thủ, bởi chính băng giá, địa hình và những quy luật tự nhiên khắc nghiệt đã đủ tạo nên một rào chắn gần như tự nhiên.

Những thềm băng khổng lồ án ngữ đường vào

Rào cản đầu tiên nằm ngay trên bề mặt. Khác với cách hình dung về lớp băng biển có thể bị tàu phá băng nghiền nát, khu vực Nam Cực còn có những thềm băng khổng lồ hình thành từ các dòng sông băng trên lục địa.

Các thềm băng này nổi trên biển nhưng bắt nguồn từ đất liền, có thể dày tới hàng trăm mét và kéo dài hàng trăm km. Vì vậy, việc đưa một tàu phá băng thông thường đâm xuyên qua chúng được ví như một chiếc ô tô lao vào tường bê tông.

Nhưng vượt qua được chướng ngại vật trên bề mặt cũng chưa đồng nghĩa với việc có thể tiến vào thế giới bên dưới.

Nước biển dưới băng Nam Cực có thể tồn tại trong trạng thái siêu lạnh. Nhiệt độ thấp cùng độ mặn và áp suất cao tạo ra môi trường đặc biệt, nơi nước vẫn ở dạng lỏng dù nhiệt độ thấp hơn điểm đóng băng thông thường.

Đối với sinh vật thích nghi với môi trường này, đó là nơi cư trú. Với máy móc, đây lại là một thử thách lớn. Nhiệt độ cực thấp có thể làm giảm mạnh hiệu suất pin, khiến các phản ứng hóa học bị hạn chế. Dầu thủy lực trở nên đặc hơn, trong khi kim loại có nguy cơ bị giòn và dễ hư hỏng.

Mê cung băng khiến con người khó tự cứu mình

Nếu thiết bị máy móc gặp khó khăn, con người còn phải đối diện với nguy cơ mất nhiệt. Ngay cả những bộ đồ lặn tiên tiến cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của môi trường cực lạnh.

Khi cơ thể tập trung duy trì hoạt động của các cơ quan quan trọng, lượng máu cung cấp cho các chi bị hạn chế. Ngón tay cứng lại, bàn tay mất cảm giác và khả năng điều khiển thiết bị suy giảm.

Địa hình bên dưới thềm băng càng khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Mặt dưới của băng không phải một mặt phẳng mà là một hệ thống gồm các mũi băng, thung lũng và đường hầm đan xen. Nếu mất dây dẫn đường hoặc phương hướng, người lặn có thể đối diện với mái băng khổng lồ phía trên và vùng biển sâu tối tăm phía dưới.

Ngay cả tàu ngầm cũng không dễ dàng tìm được lời giải. Sonar vốn được sử dụng để xác định địa hình có thể nhận về những tín hiệu hỗn loạn khi sóng âm gặp mặt dưới gồ ghề của thềm băng.

Đáng chú ý hơn, bản thân thềm băng luôn chuyển động. Một lối đi có thể thay đổi hình dạng, thu hẹp hoặc đóng lại. Băng sụp đổ cũng có thể nhanh chóng chặn đường rút, trong khi liên lạc và cứu hộ dưới lớp băng gặp nhiều hạn chế.

Một hệ sinh thái kỳ lạ ẩn dưới địa ngục băng giá

Điều đáng kinh ngạc là môi trường dường như khắc nghiệt đến mức không dành cho sự sống này lại sở hữu một hệ sinh thái đặc biệt.

Nước biển lạnh có lượng oxy hòa tan cao, góp phần tạo nên những đặc điểm tiến hóa riêng của sinh vật Nam Cực. Nhện biển có thể sở hữu sải chân vượt quá nửa mét, trong khi đại vương mực khổng lồ được mô tả như một trong những sinh vật săn mồi lớn của biển sâu, với trọng lượng lớn, móc vuốt sắc và đôi mắt đặc biệt lớn.

Bọt biển khổng lồ, san hô biển sâu, nhuyễn thể và nhiều loài giáp xác cũng hiện diện trong hệ sinh thái này.

Tuy nhiên, những gì con người biết có thể chỉ là phần ngoài của một thế giới còn rộng lớn hơn. Các khu vực sâu bên trong thềm băng vẫn gần như nằm ngoài khả năng tiếp cận trực tiếp.

Những "hộp thời gian" bị phong kín hàng triệu năm

Bí mật không chỉ nằm dưới biển. Bên dưới lớp băng Nam Cực còn có các hồ và hệ thống nước ngầm bị cô lập trong thời gian rất dài.

Hồ Vostok là một trong những ví dụ nổi bật. Hồ nằm dưới lớp băng dày hàng km và được mô tả như một "hộp thời gian" của Trái Đất, nơi môi trường nước đã bị tách biệt khỏi bề mặt trong khoảng 15 triệu năm.

Con người có công nghệ và thiết bị để khoan tiếp cận những khu vực như vậy, nhưng việc khám phá không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc nên tiến hành.

Một lượng nhỏ vi sinh vật đi theo thiết bị cũng có thể xâm nhập vào môi trường nguyên sơ, làm thay đổi hệ sinh thái đã tồn tại độc lập trong hàng triệu năm. Vì vậy, sự thận trọng trở thành một phần quan trọng của quá trình nghiên cứu.

Khi cánh cửa mở ra, hệ sinh thái có thể đã biến mất

Nam Băng Dương còn chịu tác động của chu kỳ mùa. Vào mùa đông, đêm vùng cực kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh và băng biển mở rộng, khiến việc ra vào khu vực trở nên khó khăn.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu có thể làm các thềm băng mỏng đi và tan chảy, qua đó mở ra khả năng con người tiếp cận những khu vực từng bị phong tỏa.

Nhưng đây cũng là nghịch lý lớn nhất. Khi con người có thể tiến sâu hơn vào những vùng băng giá từng gần như không thể tiếp cận, môi trường đã duy trì các sinh vật đặc hữu có thể đồng thời thay đổi.

Những gì con người muốn khám phá có thể chính là thứ đang biến mất.

Nam Băng Dương vì thế không chỉ là một bài toán về công nghệ. Đó còn là câu hỏi về giới hạn của tham vọng khám phá. Có những bí mật chưa được giải đáp, nhưng việc giữ chúng nguyên vẹn đôi khi có thể quan trọng không kém việc tìm ra câu trả lời.

Tham khảo: Zhihu

Đức Khương