Vì sao Como không dừng lại ở 6-0?

Como dẫn Lens 6-0 trước phút 60 nhưng vẫn ghi thêm ba bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 9-1.

Khi Tasos Douvikas hoàn tất hat-trick và đưa Como dẫn Lens 6-0 trước phút 60, trận đấu về cơ bản đã được định đoạt. Fabregas bắt đầu rút những cầu thủ quan trọng như Nico Paz, Lucas Da Cunha hay Luis Milla ra nghỉ, động thái cho thấy HLV người Tây Ban Nha không còn coi việc giữ nguyên đội hình mạnh nhất là cần thiết.

Nhưng cách chơi của Como không thay đổi. Mattia Liberali vào sân rồi ghi bàn, Martin Baturina tiếp tục lập công và đến phút bù giờ, Matteo Papaccioli vẫn lao lên ghi bàn thứ chín.

Como khép lại trận đấu với tỷ số 9-1, san bằng cách biệt lớn nhất từng xuất hiện ở Champions League và tạo ra chiến thắng sân khách đậm nhất lịch sử giải.

Nếu nhìn theo cách cũ, việc tiếp tục tấn công khi đã dẫn 6-0 có thể bị xem là không cần thiết. Nhưng thể thức Champions League hiện nay khiến mỗi bàn thắng mang giá trị lớn hơn rất nhiều.

Hiệu số đã trở thành một loại tài sản

Sau bốn lượt, Como có 9 điểm và đứng thứ tư. Điều đáng chú ý nằm ở phía sau: từ vị trí thứ 4 tới 12, có tới chín đội cùng sở hữu 9 điểm.

Sự khác biệt giữa họ phần lớn nằm ở hiệu số. Como có +13, Barcelona +8, Aston Villa +6, Man City +5, Liverpool +4. Chỉ một trận thắng đậm đã giúp đội bóng của Fabregas tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi.

Chiến thắng đậm giúp Como nâng hiệu số lên +13, tốt nhất trong nhóm chín đội đang cùng có 9 điểm.

Trước khi gặp Lens, hiệu số của Como chỉ là +5. Nếu họ dừng ở tỷ số 6-1, con số ấy sẽ tăng lên +10. Ba bàn cuối không thay đổi số điểm, nhưng giúp Como có thêm ba đơn vị hiệu số trong một cuộc đua mà vị trí có thể được quyết định bằng đúng chỉ số này.

Theo quy định của UEFA, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm. Sau đó mới xét số bàn thắng, số bàn sân khách, số trận thắng và các chỉ số tiếp theo.

Thể thức mới vì thế khác hẳn vòng bảng bốn đội trước đây. Khi ấy, một đội chủ yếu cạnh tranh với ba đối thủ trong cùng bảng và thường chỉ cần quan tâm đến hiệu số trong phạm vi rất hẹp. Hiện tại, cả 36 đội cùng nằm trên một bảng xếp hạng.

Một đội có thể không gặp trực tiếp đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn phải so hiệu số với họ sau tám lượt.

Mùa 2024/25 từng cho thấy ranh giới giữa top 8 và nhóm play-off mong manh đến mức nào. Aston Villa đứng thứ tám với 16 điểm, trong khi Atalanta xếp ngay sau với 15. Chỉ một điểm khiến một đội vào thẳng vòng 1/8, còn đội kia phải chơi thêm hai trận play-off.

Trong bối cảnh ấy, hiệu số càng có giá trị.

Top 8 không chỉ giúp tránh thêm hai trận vào tháng 2. Việc được nghỉ play-off còn giúp giảm tải lịch thi đấu, hạn chế nguy cơ chấn thương và tạo lợi thế lớn hơn khi bước vào giai đoạn knock-out.

Vì vậy, một đội đang dẫn 5-0 hay 6-0 không còn nhiều lý do để tự giảm nhịp nếu đối thủ vẫn để lộ khoảng trống. Tỷ số lớn không chỉ phục vụ thống kê, mà còn có thể trở thành lợi thế trực tiếp vài tháng sau.

Fabregas thay người nhưng không hạ tiêu chuẩn

Không có bằng chứng cho thấy Fabregas ra lệnh học trò phải tiếp tục ghi bàn để chạy hiệu số. Những quyết định nhân sự thậm chí cho thấy ông ưu tiên bảo toàn lực lượng khi trận đấu đã nằm trong tay.

Fabregas rút nhiều trụ cột từ sớm, nhưng các cầu thủ vào thay vẫn duy trì cường độ và tiếp tục ghi bàn.

Nico Paz, Da Cunha và Luis Milla cùng được rút ra từ khoảng phút 58. Douvikas cũng rời sân sau khi hoàn tất hat-trick. Nếu mục tiêu duy nhất là săn thêm bàn, Fabregas có thể giữ toàn bộ hàng công mạnh nhất trên sân.

Nhưng những người vào thay vẫn chơi với cùng cường độ.

Liberali ghi một bàn và có hai kiến tạo. Baturina lập công. Papaccioli ghi bàn trong trận ra mắt Champions League. Cách Como triển khai bóng không thay đổi nhiều: họ vẫn pressing, vẫn luân chuyển nhanh và vẫn đưa người lên phía trước khi Lens để lộ khoảng trống.

Douvikas sau trận nói Como “vẫn rất đói”, đồng thời nhấn mạnh Fabregas luôn yêu cầu đội bóng tấn công khi có cơ hội. Phát biểu này phản ánh rõ hơn cách Como tiếp cận trận đấu: không phải cố làm nhục đối thủ, mà không chủ động từ bỏ những tình huống có thể ghi bàn.

Phản ứng của Fabregas cũng cho thấy tiêu chuẩn ông đặt ra khác với cách nhìn thông thường về một chiến thắng 9-1. Thay vì chỉ nói về chín bàn thắng, HLV người Tây Ban Nha thừa nhận ông vẫn bực vì bàn thua duy nhất và yêu cầu các cầu thủ không được nghĩ mình đã trở thành hiện tượng.

Fabregas cũng từng nói từ khi nhìn lịch Champions League, ông đã xác định Como phải kiếm càng nhiều điểm càng tốt ở giai đoạn đầu. Hai lượt cuối họ gặp PSG và Barcelona, những đối thủ ông thừa nhận ở một đẳng cấp khác.

Sau bốn trận, kế hoạch ấy đang diễn ra tốt hơn dự kiến. Como có 9 điểm, thắng Leipzig 4-1, MU 4-1 rồi Lens 9-1. Họ ghi 19 bàn, trong khi Douvikas có 6 bàn và đang nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Nhưng vị trí thứ tư hiện tại vẫn chưa đảm bảo điều gì. Como bằng điểm với tám đội phía sau, và chỉ một vòng đấu có thể khiến thứ hạng thay đổi mạnh.

Vì vậy, ba bàn thắng cuối trước Lens vẫn có giá trị thực tế. Nếu Como kết thúc League Phase bằng điểm với Barcelona, Man City hay Liverpool, hiệu số +13 hiện tại có thể trở thành lợi thế rất lớn.

Champions League mới đã thay đổi cách các đội nhìn về những chiến thắng đậm. Dẫn 6-0 không còn đồng nghĩa phần còn lại chỉ để chờ tiếng còi mãn cuộc.

Khi mỗi bàn thắng có thể giúp tránh thêm hai trận play-off, Como chẳng có lý do gì để dừng lại nếu cơ hội vẫn còn.