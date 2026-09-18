Vi sao có xương người trong chiếc xe ô tô chìm dưới kênh nước?

Theo đó, vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo về việc người dân phát hiện 1 xe ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy thuộc khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tiến hành trục vớt phát hiện xe mang BKS 51C-383.51. Qua tra cứu thông tin, xe do Công ty ở TP. Hồ Chí Minh đứng tên.

Chiếc xe ô tô có xương người . Ảnh: CTV.

Kiểm tra trong xe phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L. H. T, sinh năm 1981, đăng ký thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ.