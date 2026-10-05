Vì sao cổ phiếu của DRH Holdings rơi vào diện đình chỉ, có nguy cơ bị hủy niêm yết?

Theo văn bản của HoSE ngày 2/10, cổ phiếu DRH hiện thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 456/QĐ-SGDHCM ngày 25/9/2026 do DRH Holdings chậm nộp BCTC năm 2025, bao gồm báo cáo riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán, quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành văn bản mới, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện công bố các báo cáo này.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu DRH thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch khi tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Không chỉ bị đình chỉ giao dịch, HoSE cũng lưu ý, nếu kết thúc năm tài chính 2026 mà DRH Holdings vẫn không thực hiện nghĩa vụ công bố BCTC kiểm toán năm 2025, cổ phiếu DRH sẽ rơi vào trường hợp bị xem xét hủy niêm yết bắt buộc.

Một thông tin gần đây của DRH cũng gây chú ý, khi việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm nay của doanh nghiệp đã có 4 lần thay đổi. Theo giải trình ngày 18/9, DRH Holdings cho biết việc điều chỉnh thời gian tổ chức xuất phát từ yêu cầu hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trước khi tiến hành họp cổ đông.

Ngày 28/9 vừa qua, DRH Holdings đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Dù vậy, đại hội không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và được ủy quyền không đạt mức tối thiểu theo quy định. Khi chỉ có 168 cổ đông tham dự và được ủy quyền, đại diện cho gần 57,4 triệu cổ phần, tương đương 46,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này thấp hơn ngưỡng 50% để đại hội được tiến hành.

Ban tổ chức sau đó thông báo dừng đại hội và dự kiến triệu tập đại hội lần thứ hai trong vòng 30 ngày.

Theo tìm hiểu, DRH Holdings được thành lập vào tháng 3/2006 với vốn điều lệ ban đầu 16,3 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính. Đến tháng 7/2010, cổ phiếu DRH chính thức niêm yết trên HoSE với gần 15 triệu cổ phiếu.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp từng bước tăng vốn điều lệ, mở rộng quy mô đầu tư và phát triển thêm các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính và bất động sản. Năm 2016, DRH Holdings tăng vốn điều lệ lên 490 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số này đạt gần 610 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên khoảng 1.243 tỷ đồng vào năm 2022.

Trong lĩnh vực bất động sản, DRH Holdings từng phát triển nhiều dự án nhà ở và thương mại. Nổi bật trong số đó, phải kể đến dự án Aurora Residences tại quận 8 cũ, D-Vela Residences tại quận 7 cũ…

Trong cơ cấu ban lãnh đạo DRH Holdings, hiện ông Phan Tấn Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT DRH Holdings và ông Ngô Đức Sơn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Đặc biệt, ông Phan Tấn Đạt đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB). Theo giới thiệu của DRH Holdings, KSB là công ty thành viên của doanh nghiệp.

Thị giá cổ phiếu DRH trong 3 tháng qua.