Vì sao có fan Việt phải chi tới 100 triệu đồng xem concert BigBang

Để có mặt ở 2 đêm concert của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 24-25/10, một số người sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho vé, di chuyển, lưu trú và các khoản chuẩn bị khác. Có người quyết định xem cả 2 đêm để cảm nhận những khoảnh khắc khác biệt, trong khi người khác xem việc đầu tư cho concert như cách đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Sẵn sàng đầu tư cho tình yêu thần tượng

Minh Trang, đến từ TP.HCM quyết định xem cả 2 đêm concert BigBang. Theo cô, việc xem 2 đêm mang lại những trải nghiệm khác nhau. Đêm đầu tiên là cảm giác háo hức, hồi hộp khi lần đầu được nhìn thấy BigBang biểu diễn trực tiếp. Sang đêm thứ 2, khi đã quen với không khí chương trình, cô thoải mái hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc và hòa mình vào đám đông.

Ban đầu, cô dự định xem đêm thứ 2 ở hạng Diamond, có giá niêm yết 9,8 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm đêm đầu tiên ở hạng Ultimate (giá niêm yết 10,5 triệu đồng) cô quyết định nâng hạng vé cho đêm tiếp theo. Sau đêm diễn đầu tiên tạo hiệu ứng mạnh, vé Ultimate được đẩy lên mức cao hơn nhiều lần so với giá gốc. Tính cả chi phí thuê người hỗ trợ săn vé, Minh Trang chi khoảng 40 triệu đồng riêng cho vé của 2 đêm diễn.

Tổng chi phí chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội của cô khoảng 55 triệu đồng. Đây là món quà cô dành cho bản thân khi concert diễn ra đúng dịp sinh nhật.

Lê Thị Mai đến từ TP.HCM cũng dành khoảng 50 triệu đồng cho chuyến đi, bao gồm 13,5 triệu đồng chi phí khách sạn, 6 triệu đồng vé máy bay, 30 triệu đồng vé concert 2 đêm, di chuyển, ăn uống... Vé ngày đầu hạng GOLD do cô tự mua được nên giá hợp lý nhưng ngày 2, cô mua hạng Ultimate qua trung gian nên giá bị gấp 2,5 lần so với niêm yết. Lê Thị Mai đã tham gia nhiều concert của nghệ sĩ nước ngoài nhưng vẫn có cảm xúc rất khác trong lần đu BigBang này. Cô giải thích đây là lần đầu được xem thần tượng sau 20 năm ở chính quê hương.

Minh Trang và Như Trần sẵn sàng đầu tư số tiền lớn cho việc tham gia concert. Ảnh: NVCC.

Trường hợp của Như Trần, 21 tuổi, đến từ TP.HCM, cho thấy mức độ đầu tư đáng kể một bộ phận khán giả trẻ dành cho thần tượng.

Như Trần tham dự đêm đầu tiên ở hạng Ultimate và đêm thứ 2 ở hạng Diamond. Cả hai vé đều do cô và một người bạn tự săn thành công trong các đợt mở bán sớm, sau khi theo dõi sát thông báo chính thức trên fanpage của ban tổ chức.

Tổng ngân sách Như Trần dành cho chuyến đi ước tính khoảng 100 triệu đồng. Với nữ sinh, BigBang không chỉ là nhóm nhạc yêu thích mà còn là động lực để cô làm việc và cố gắng mỗi ngày. Khi cơ hội được gặp thần tượng xuất hiện, cô muốn chuẩn bị thật chỉn chu, từ trang phục đến diện mạo.

Như Trần cho biết khó xác định đâu là khoản chi lớn nhất trong chuyến đi. Trong đó số tiền khoảng 100 triệu đồng bao gồm tiền vé, máy bay, ăn uống, khách sạn, đầu tư trang phục, thiết bị quay chụp, đổi điện thoại mới và mua hàng lưu niệm chính hãng của BigBang như lightstick, keyring, charm cài áo, bandana, nón len, quần áo... Trong khi đó, chi phí lưu trú và di chuyển tương đối thấp.

Trước con số 100 triệu đồng, Như Trần hiểu một số người có thể cho rằng đây là khoản chi xa xỉ hoặc bốc đồng.

“Mình biết đến BigBang qua bài Haru Haru và theo dõi từ năm 9 tuổi. Chính âm nhạc của nhóm và cách nhóm vượt qua mọi nghịch cảnh đã cho mình rất nhiều năng lượng sống, định hình sự kiên trì và tư duy tự lập trong công việc. Cuộc sống của mình cũng từng trải qua không ít khó khăn, nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc, mình lại tự dặn lòng phải cố gắng vượt qua vì còn chưa kịp gặp ‘bạch nguyệt quang’ của mình mà”, Như Trần chia sẻ.

Thị trường có tiềm năng thương mại

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Hồng Quang Minh, người có kinh nghiệm nhiều năm truyền thông trong lĩnh vực âm nhạc nhận định đã sự thay đổi thú vị trong cách khán giả Việt tiêu tiền cho giải trí. Trước đây, khi nói đến việc bỏ ra 50, 100 triệu đồng cho một concert, nhiều người có thể cho rằng đó là khoản chi quá lớn, đôi khi "điên rồ". Nhưng nếu nhìn từ góc độ của người mua, câu chuyện không đơn giản là họ đang mua tấm vé xem ca nhạc. Với họ, đó là một trải nghiệm được đầu tư từ trước, chứ không phải quyết định mua vui nhất thời.

Anh Minh cho rằng khán giả đang hình thành những nhu cầu rất cụ thể và sẵn sàng dành nguồn lực tối đa trong một thời điểm cho điều mình yêu thích, không chỉ là câu chuyện tiền. Một người có thể không sẵn lòng chi số tiền và thời gian ấy cho hoạt động khác, nhưng lại thấy hoàn toàn xứng đáng khi được trực tiếp xem nghệ sĩ mình đã nghe suốt 10, 15 năm. Đó là cách mỗi người xác định giá trị của trải nghiệm, và ngành giải trí cần hiểu điều đó thay vì chỉ nhìn vào con số chi tiêu.

3 thành viên BigBang trong concert tại Mỹ Đình.

Tất nhiên, mức chi 50-100 triệu đồng không đại diện cho số đông và cũng không nên trở thành thước đo cho tình yêu âm nhạc. Điều đáng quan tâm là thị trường đã xuất hiện những nhóm khán giả có nhu cầu ở nhiều mức khác nhau, từ vé phổ thông đến những trải nghiệm cao cấp. Nếu hiểu đúng các nhóm khán giả này, nhà tổ chức sẽ có thêm cơ sở để phát triển sản phẩm phù hợp, thay vì chỉ cạnh tranh bằng tên tuổi nghệ sĩ.

Sức chi trả của khán giả giúp thay đổi cách các đơn vị tổ chức nhìn nhận thị trường Việt Nam. Khi khán giả sẵn sàng đầu tư lớn cho một concert, Việt Nam không còn chỉ được nhìn như một điểm dừng có lượng người hâm mộ đông, mà còn là thị trường có tiềm năng thương mại để triển khai những chương trình đòi hỏi yêu cầu sản xuất cao. Điều này có thể giúp chúng ta tiếp cận nhiều nghệ sĩ, tour diễn và mô hình tổ chức lớn hơn.

“Tuy nhiên, từ kinh nghiệm quan sát thị trường, tôi nghĩ có một vấn đề cần nhìn kỹ hơn: Sức mua của khán giả chỉ là điều kiện đầu vào, không thể thay thế sự phát triển năng lực của người tổ chức. Một chương trình có thể bán vé tốt nhờ sức hút của nghệ sĩ, nhưng để thị trường phát triển bền hơn thế này, đơn vị tổ chức phải giải được bài toán chi phí, doanh thu, vận hành và đặc biệt là chất lượng trải nghiệm”, anh Hồng Quang Minh nói.