Vì sao chuyến bay của FlyDubai có tới 4 phi công khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái?

Chuyến bay cứu hộ của hãng FlyDubai chở hành khách trên chuyến bay FZ1073 hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ MDA

Nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết FlyDubai đã bố trí thêm 2 phi công trên chuyến bay do khả năng máy bay phải thay đổi đường bay trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp. Việc chuyển hướng có thể khiến thời gian hành trình kéo dài thêm 1-2 giờ, làm tổ bay ban đầu vượt quá giới hạn thời gian làm việc được phép theo quy định hàng không.

Trong trường hợp đó, các phi công bổ sung sẽ giúp bảo đảm chuyến bay vẫn có đủ nhân sự điều khiển máy bay, đồng thời tránh để tổ bay ban đầu vượt quá thời gian làm việc tối đa khi thực hiện hành trình trở về.

Nếu máy bay buộc phải chuyển hướng, chẳng hạn phải bay vòng qua khu vực Kuwait, thời gian hành trình có thể tăng đáng kể. Khi đó, tổ bay ban đầu có nguy cơ không còn đủ thời gian làm việc hợp lệ để tiếp tục thực hiện chuyến bay chiều về. Vì vậy, việc bố trí thêm phi công là biện pháp dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động khai thác trong điều kiện có thể phát sinh những thay đổi bất ngờ về đường bay.

Quyết định mang tính thường lệ này trở nên đặc biệt quan trọng khi sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay FZ1073.

Trong lúc máy bay đang trên hành trình đến Tel Aviv, một vụ tấn công đã xảy ra trong buồng lái. Giới chức Israel cho biết cơ phó đã dùng dao đâm trọng thương cơ trưởng và tìm cách khiến máy bay mất kiểm soát. Máy bay sau đó phát tín hiệu mã 7500, mã quốc tế được sử dụng để thông báo tình trạng can thiệp trái phép hoặc nghi vấn không tặc.

Trong quá trình xảy ra sự cố, máy bay đã mất độ cao gần 14.000 feet chỉ trong chưa đầy 30 giây trước khi phát tín hiệu khẩn cấp đầu tiên.

Một hành khách Israel trên máy bay kể rằng những hành khách ngồi gần phía trước đã lập tức lao về phía buồng lái khi nhận thấy máy bay bắt đầu chúi xuống. Lúc này, họ thấy có 2 phi công đang ngồi ở khu vực phía sau khoang hành khách.

Theo lời kể của hành khách này, ông đã đánh thức và giục các phi công này nhanh chóng tiến lên phía trước để hỗ trợ điều khiển máy bay. Một trong hai người sau đó vào buồng lái và tiếp quản việc điều khiển máy bay, trong khi người còn lại ban đầu bị sốc trước diễn biến bất ngờ.

Các hành khách cũng khống chế cơ phó. Một hành khách là nha sĩ người Israel đã hỗ trợ sơ cứu cho cơ trưởng bị thương. Máy bay sau đó chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Saudi Arabia, nơi nghi phạm bị bắt giữ.

FlyDubai xác nhận đã xảy ra một vụ xô xát trong buồng lái và cho biết các thành viên phi hành đoàn của hãng có mặt trên máy bay đã bảo đảm an toàn cho máy bay, chuyển hướng và hạ cánh an toàn. Hãng đồng thời cảnh báo chưa nên đưa ra kết luận về động cơ vụ việc khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.