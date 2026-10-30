Vì sao Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 diễn ra khi năm 2026 vẫn chưa kết thúc?

Sáng 1/11/2026 tới đây, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympianăm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra để tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế danh giá. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng trên kênh VTV3 và nền tảng số VTVgo.

Việc chung kết được tổ chức ngay ngày đầu tiên của tháng 11 có thể khiến nhiều người cảm thấy thời điểm này khá sớm, nhất là khi năm 2026 còn hai tháng nữa mới khép lại. Tuy nhiên, đây không phải là một thay đổi bất thường trong lịch phát sóng của chương trình.

Mùa thi thứ 26 bắt đầu từ tháng 11/2025

Điểm mấu chốt là Đường Lên Đỉnh Olympia không tổ chức một mùa thi theo ranh giới năm Dương lịch (từ tháng 1 đến tháng 12). Thay vào đó, mỗi mùa thi có lịch trình riêng, bắt đầu từ cuối năm trước và kết thúc bằng trận Chung kết vào năm tiếp theo.

Theo đó, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 phát sóng trận đầu tiên vào ngày 2/11/2025. Như vậy, mùa thi này đã bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau đó trải qua gần một năm tranh tài trước khi đi đến trận đấu cuối cùng vào ngày 1/11/2026.

Trong hành trình đó, các thí sinh phải vượt qua hệ thống các cuộc thi tuần, tháng và quý. Cụ thể, mùa thi có 36 trận tuần, 12 trận tháng và 4 trận quý, tổng cộng 52 trận trước khi tìm ra 4 nhà leo núi góp mặt tại chung kết năm.

Việc tổ chức chung kết vào đầu tháng 11/2026 vì thế không đồng nghĩa chương trình rút ngắn mùa thi hay thay đổi lịch trình. Đây đơn giản là thời điểm khép lại mùa thi thứ 26 đã được khởi động từ tháng 11 năm trước.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới chương trình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026.

Bốn nhà leo núi tranh vòng nguyệt quế ngày 1/11

Sau khi cuộc thi Quý IV khép lại ngày 25/10, danh sách 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết năm thứ 26 đã chính thức hoàn thiện. 4 gương mặt đại diện cho 4 địa phương gồm:

Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa): Nhất Quý I với 175 điểm.

Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ): Nhất Quý II với 200 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên): Nhất Quý III với 225 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội): Nhất Quý IV với 220 điểm.

Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11/2026 trên VTV3 và nền tảng số VTVgo. 4 điểm cầu truyền hình đặt tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội, tương ứng với địa phương có thí sinh góp mặt trong cuộc đua cuối cùng.

4 gương mặt lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026.

Như vậy, việc Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 diễn ra khi năm dương lịch chưa kết thúc không phải điều bất thường. Khán giả cần phân biệt giữa năm tổ chức trận chung kết và khoảng thời gian diễn ra toàn bộ mùa thi. Với Olympia, hai mốc thời gian này không nhất thiết phải trùng nhau.